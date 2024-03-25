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تشكيلة منتخب تونس ضد نيوزيلندا والموعد في كأس العاصمة مصر الودية

بقلم
منتخب تونس

وطن- يُواجه منتخب تونس منافسه نيوزيلندا من أجل الصراع على المركز الثالث، في بطولة كأس العاصمة مصر الودية المقرر إقامتها، الثلاثاء، على  ملعب ” ستاد القاهرة” الدولي.

وستبدأ مباراة منتخب تونس ضد نيوزيلندا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر.

موعد مباراة تونس ضد نيوزيلندا

وستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس المحتلة، بينما ستكون المباراة بتوقيت السعودية (مكة المكرمة) ودول الخليج العربي، عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

تشكيلة منتخب تونس ضد نيوزيلندا

وسيلعب المدرب التونسي منتصر الوحيشي المباراة القوية أمام نيوزيلندا، بتشكيلة أساسية متوقعة في بطولة كأس العاصمة مصر الودية، كما يلي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

دفاع نسور قرطاج: عيسى عبدي، الحدادي، حمزة الجلاصي، ديلان برون، وجدي كشريدة.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، غندري، عيسي ليدوني.

مركز الهجوم: حمزة رفيعة، إلياس عاشوري.

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القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيوزيلندا

وستبث مجريات أحداث اللقاء بين كلا المنتخبين على شبكة قنوات ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية.

كما وستنقل المباراة على قناة (on time sport 1)، بتردد على النايل سات 11861، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

ومن المتوقع أن يُعلق على أحداث مباراة تونس ضد نيوزيلندا، المعلق الرياضي حاتم بطيشة أو مؤمن حسن.

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وكان المنتخب التونسي قد تلقى الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-5، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة بين كلا المنتخبين.

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