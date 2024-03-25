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أحدث ظهور لفايز الدويري.. رسالة جديدة وسبب غيابه الحقيقي عن الجزيرة (فيديو)

بقلم
أحدث ظهور لفايز الدويري.. رسالة جديدة وسبب غيابه الحقيقي عن الجزيرة

وطن – في أحدث ظهور له عقب الأزمة الصحية المفاجئة التي ألمت به بعث الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء الأردني فايز الدويري، برسالة جديدة لجمهوره وأيضا وجه الشكر لمستشفى القلب بمدينة حمد الطبية في الدوحة، وكل العاملين بهذا الصرح الطبي لجهودهم معه خلال رحلة علاجه.

وفي تغريدة حديثة له نشرها اليوم، الاثنين، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس“، وجه اللواء الدويري التحية لكل جمهوره واعتذر عن فترة غيابه عنهم وعدم التواصل بسبب العارض الصحي المفاجئ.

وتابع وفق ما رصدت (وطن) مقدما الشكر أيضا لمستشفى القلب بمدينة حمد الطبية:”لكن بعد أن من الله علي بالشفاء ، لا بد لي ومن خلالكم أن أقدم جزيل الشكر والتقدير لمستشفى القلب/ مدينة حمد الطبية، ممثلاً بشخص رئيس مراكز القلب الطبيب الإنسان الخلوق الدكتور عوض القحطانى وكافة الأطباء والعاملين من ممرضين وفنيين وإداريين.”

كما عبر اللواء فايز الدويري عن اعتزازه وفخره بوجود مثل هذا الصرح الطبي المتميز في كافة المجالات “متمنياً لهّ الاستمرار في تقديم هذا العطاء.”

سبب غيابه عن قناة الجزيرة ومزاعم تعرضه لضغوطات

وفي مداخلة له أيضا مع الإعلامي المصري معتز مطر، نفى اللواء فايز الدويري المزاعم التي انتشرت عن أن سبب غيابه عن الجزيرة “ضغوطات أمريكية وإسرائيلية”.


ويأتي هذا النفي بعد تسجيل مزعوم انتشر خلال الأيام الماضية على أنه للواء الدويري، يتحدث فيه عن ضغوطات أمريكية تقف وراء غيابه.

وقال الدويري لمعتز مطر:””تعرضت لجلطة قلبية بسبب انغلاق أحد الشرايين تماما، وتم إجراء عملية قسطرة وتركيب 3 شبكات”.

ولفت اللواء الأردني إلى أنه “يدخل الآن في مرحلة التعافي”، نافيا بشكل قطعي الإشاعات حول وقوف الاحتلال وراء غيابه.

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وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع تغريدة اللواء الدويري، معبرين عن حبهم الكبير له ومتمنين له الشفاء العاجل والعودة للظهور على شاشة “الجزيرة” قريبا لتحليل حرب غزة وبطولات المقاومة.

وتعرض اللواء الدويري لأزمة صحية مفاجئة قبل أسابيع ليختفي فجأة، ويعلن بعدها عن تعرضه لأزمة قلبية وخضوعه لعملية عاجلة، كللت بالنجاح.

ومنذ بدء حرب غزة برز اسم اللواء الأردني بشكل ملحوظ بسبب ظهوره المتواصل بشكل يومي عبر قناة “الجزيرة”، وتحليله أحداث الحرب.

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