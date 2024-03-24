موعد مباراة مصر ضد كرواتيا في نهائي كأس العاصمة الودية والقنوات المفتوحة الناقلة

وطن- يلتقي منتخب مصر ضد كرواتيا في مباراة قوية وصعبة بين كلا المنتخبين، الثلاثاء، في نهائي بطولة كأس العاصمة الودية، على ملعب “ستاد القاهرة” الدولي.

وكان المنتخب المصري المستضيف للبطولة الودية قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس العاصمة، بعد فوزه على نظيره نيوزيلندا بهدف نظيف من توقيع اللاعب مصطفى محمد.

موعد مباراة مصر ضد كرواتيا

بينما تأهل منتخب كرواتيا للمباراة النهائية للقاء نظيره المصري، بعد فوزه على تونس بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء المباراة بين كلا المنتخبين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وستنطلق المباراة الودية لنهائي كأس العاصمة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس المحتلة.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودول الخليج العربي، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، على أن تكون بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

تشكيلة منتخب مصر ضد كرواتيا

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الوطني المصري حسام حسن، المباراة النهائية الصعبة أمام كرواتيا من بطولة كأس العاصمة، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد أبو جبل.

دفاع التشكيلة (الفراعنة): محمد عبد المنعم، محمد هاني (أكرم توفيق)، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشه.

مركز الهجوم: مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكرواتيا

ومن المقرر أن تبث مجريات لقاء مباراة مصر ضد كرواتيا في نهائي كأس العاصمة الودية، عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية.

كما وستنقل المباراة على قناة ” on time sport “، بتردد على النايل سات 10853. ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

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ومن المتوقع أن يعلق على مجريات مباراة مصر وكرواتيا، المعلق المصري حاتم بطيشة أو أيمن الكاشف.

يذكر بأن المدرب المصري حسام حسن وشقيقه التوأم إبراهيم قد تولى منصب تدريب المنتخب المصري، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا على خلفية فشله في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 كوت ديفوار.