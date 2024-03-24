الرئيسية » حياتنا » “في رمضان” .. سال لعابه واشتعلت غريزته وهذا ما فعله بمعيدة جامعية وطالبة داخل مصعد!

“في رمضان” .. سال لعابه واشتعلت غريزته وهذا ما فعله بمعيدة جامعية وطالبة داخل مصعد!

بقلم
تحرش داخل مصعد كهربائي watanserb.com

وطن – في نهار رمضان، أقدم شخص في منطقة حدائق الأهرام بمصر، على التحرش بمعيدة جامعية وطالبة داخل مصعد العقار الذي يقطّن فيه.

وبحسب وسائل اعلام مصرية، فإنّ المتحرش كان يتجول وسط الشارع ثم صعد خلف المعيدة الجامعية والطالبة، وتحرش بهن بملامسة أماكن حساسة في جسدهن.

وعند استغاثتهن لحق به شاب، لكنه هرب، ثمّ تجمع الأهالي وتمكنوا من ضبط المتهم واصطحابه إلى قسم الشرطة.

وأعترف المتهم أنه كان يتسكع فى شوارع حدائق الأهرام باحثا عن فريسة وعندما شاهد الضحيتان سال لعابه واشتعلت الغريزة بداخله ودخل خلفهن العقار وداخل المصعد ارتكب فعلته الحيوانية وحاول الهرب بعدها لكن سكان العقار أمسكوا به.

قد يعجبك أيضاً

رياض محرز

هل اعتزل رياض محرز اللعب دولياً؟!.. رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يُجيب على هذا السؤال

تحرش داخل مصعد كهربائي watanserb.com

“في رمضان” .. سال لعابه واشتعلت غريزته وهذا ما فعله بمعيدة جامعية وطالبة داخل مصعد!

تناول حبة أفوكادو واحدة يومياً

لن تصدّق ما يحدث للجسم عند تناول حبة أفوكادو واحدة يومياً

إمام عاشور

الأهلي المصري يكشف طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه عن الملاعب

فلوريان فيرتز

هدف ألماني عالمي بشباك فرنسا ينافس على أسرع هدف بتاريخ كرة القدم (فيديو)

وسيم يوسف

“محاولة استعطاف”.. فضيحة مدوية للداعية وسيم يوسف بشأن إصابته بالسرطان

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior