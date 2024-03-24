“في رمضان” .. سال لعابه واشتعلت غريزته وهذا ما فعله بمعيدة جامعية وطالبة داخل مصعد!

وطن – في نهار رمضان، أقدم شخص في منطقة حدائق الأهرام بمصر، على التحرش بمعيدة جامعية وطالبة داخل مصعد العقار الذي يقطّن فيه.

وبحسب وسائل اعلام مصرية، فإنّ المتحرش كان يتجول وسط الشارع ثم صعد خلف المعيدة الجامعية والطالبة، وتحرش بهن بملامسة أماكن حساسة في جسدهن.

وعند استغاثتهن لحق به شاب، لكنه هرب، ثمّ تجمع الأهالي وتمكنوا من ضبط المتهم واصطحابه إلى قسم الشرطة.

وأعترف المتهم أنه كان يتسكع فى شوارع حدائق الأهرام باحثا عن فريسة وعندما شاهد الضحيتان سال لعابه واشتعلت الغريزة بداخله ودخل خلفهن العقار وداخل المصعد ارتكب فعلته الحيوانية وحاول الهرب بعدها لكن سكان العقار أمسكوا به.