تضرب الأرض خلال ساعات.. عاصفة مغناطيسية قد تعطل جميع الاتصالات على وجه الكوكب

وطن – حذّر علماء الرصد الفلكي من أقوى عاصفة مغنطيسية قد تتسبب في اضطراب المجال المغناطيسي للكرة الأرضية خلال الساعات القليلة القادمة،

ومن المتوقع أن تستمر خلال الفترة المتبقية من يوم 24 مارس وحتى النصف الأول من يوم 25 مارس حسب التوقيت العالمي.

وقال مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع لـ( NOAA SWPC) إن عاصفة مغنطيسية أرضية كبيرة ستؤثر على الأرض بعد ظهر الأحد. ومع ذلك، قد لا ترى الولايات المتحدة الشفق القطبي المرتبط عادة بمثل هذه الأحداث السماوية.

وفي الوقت ذاته قال المركز إن العواصف المغناطيسية الأرضية يمكن أن تصل إلى قوة G2 “المعتدلة” وG3 “القوية”.

ونقل موقع thehill عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي NOAA قولها إن الانبعاث الكتلي الإكليلي، أو CME، هو انفجار للبلازما والمواد المغناطيسية من الشمس يمكن أن يصل إلى الأرض في أقل من 15 إلى 18 ساعة.

ووفقًا لوكالة ناسا، يمكن للانبعاث الإكليلي أن يخلق تيارات في المجالات المغناطيسية للأرض، والتي ترسل الجسيمات إلى القطبين الشمالي والجنوبي. عندما تتفاعل هذه الجسيمات مع الأكسجين والنيتروجين، فإنها يمكن أن تخلق الأضواء الشمالية.

وقال بيل مورتاغ، منسق برنامج SWPC والمتنبئ المخضرم بالطقس الفضائي، لـ Nexstar: “إن الشمس في الأساس تطلق مغناطيسا إلى الفضاء ويؤثر هذا المغناطيس على المجال المغناطيسي للأرض ونحصل على هذا التفاعل الكبير.”

The geomagnetic storm continues in response to CME passage. G1 (Minor) through G4 (Severe) levels were already reached with this storm. G3 (Strong) or higher storm levels remain possible into the evening as CME progression continues. Please visit https://t.co/9n7phHb5ok for more. pic.twitter.com/yRmniWui6g

— NOAA Space Weather (@NWSSWPC) March 24, 2024