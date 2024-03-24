تضرب الأرض خلال ساعات.. عاصفة مغناطيسية قد تعطل جميع الاتصالات على وجه الكوكب

وطن – حذّر علماء الرصد الفلكي من أقوى عاصفة مغنطيسية قد تتسبب في اضطراب المجال المغناطيسي للكرة الأرضية خلال الساعات القليلة القادمة،

ومن المتوقع أن تستمر خلال الفترة المتبقية من يوم 24 مارس وحتى النصف الأول من يوم 25 مارس حسب التوقيت العالمي.

وقال مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع لـ( NOAA SWPC) إن عاصفة مغنطيسية أرضية كبيرة ستؤثر على الأرض بعد ظهر الأحد. ومع ذلك، قد لا ترى الولايات المتحدة الشفق القطبي المرتبط عادة بمثل هذه الأحداث السماوية.

وفي الوقت ذاته قال المركز إن العواصف المغناطيسية الأرضية يمكن أن تصل إلى قوة G2 “المعتدلة” وG3 “القوية”.

انفجار للبلازما

ونقل موقع thehill عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي NOAA قولها إن الانبعاث الكتلي الإكليلي، أو CME، هو انفجار للبلازما والمواد المغناطيسية من الشمس يمكن أن يصل إلى الأرض في أقل من 15 إلى 18 ساعة.

وردنا الآن تحذير 🚨 الوكالة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي تصدر تحذير من عاصفة مغناطيسية أرضية على الأرض من المستوى الـ 4 إلى مستوى 5 pic.twitter.com/Eh8GLxUuM2 — Trendnews24 | ترند الأخبار (@trendnews_24) March 24, 2024

ووفقًا لوكالة ناسا، يمكن للانبعاث الإكليلي أن يخلق تيارات في المجالات المغناطيسية للأرض، والتي ترسل الجسيمات إلى القطبين الشمالي والجنوبي. عندما تتفاعل هذه الجسيمات مع الأكسجين والنيتروجين، فإنها يمكن أن تخلق الأضواء الشمالية.

خسوف القمر

وقال بيل مورتاغ، منسق برنامج SWPC والمتنبئ المخضرم بالطقس الفضائي، لـ Nexstar: “إن الشمس في الأساس تطلق مغناطيسا إلى الفضاء ويؤثر هذا المغناطيس على المجال المغناطيسي للأرض ونحصل على هذا التفاعل الكبير.”

The geomagnetic storm continues in response to CME passage. G1 (Minor) through G4 (Severe) levels were already reached with this storm. G3 (Strong) or higher storm levels remain possible into the evening as CME progression continues. Please visit https://t.co/9n7phHb5ok for more. pic.twitter.com/yRmniWui6g — NOAA Space Weather (@NWSSWPC) March 24, 2024

ومن المقرر أن يحدث خسوف القمر شبه الظلي في وقت مبكر من صباح الاثنين. ويعرف هذا التفاعل بالعاصفة المغناطيسية الأرضية، والتي ستؤثر قوتها على مدى رؤية الأضواء الشمالية جنوبًا.

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العاصفة المغنطيسية

ويستخدم SWPC مقياسًا مكوناً من 5 نقاط لقياس قوة العواصف المغنطيسية الأرضية، مثلما يستخدم المتنبئون مقاييس الأعاصير والزلازل.

ويتراوح مقياس العاصفة المغنطيسية الأرضية من G1 إلى G5. عند الطرف الأدنى توجد G1، والتي توصف بأنها عواصف طفيفة يمكن أن تؤدي إلى ظهور الشفق القطبي في شبه جزيرة ماين وميشيغان العليا.

🚨🚨🚨: الإعلان عن حدوث عاصفة مغناطيسية شديدة جداً ستضرب الأرض خلال ساعات ، قد تتسبب بضرر كبير لأنظمة الاتصالات وانقطاع الملاحة والأقمار الاصطناعية ، وينصح بشحن الجوالات احتياطا ! pic.twitter.com/kJNq3R1tuI — WHR (@whrumor) March 24, 2024

ويمكن لعاصفة G5، التي توصف بأنها شديدة، أن ترسل الأضواء الشمالية جنوبًا حتى فلوريدا وجنوب تكساس. ولفت التقرير إلى أن العواصف المغناطيسية الأرضية يمكن أن تؤثر أيضًا على إشارات الملاحة والاتصالات والراديو.

وعندما يتم رؤية نشاط شمسي كبير، تصدر SWPC تنبيهاً، حسبما صرح الدكتور ديلوريس نيب، أستاذ الأبحاث في قسم علوم هندسة الطيران والفضاء بجامعة كولورادو بولدر، سابقًا لـ Nexstar. وهذا قد يؤثر على أجهزة الراديو عالية التردد (مثل مديري الطوارئ)، وشركات الطيران، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والكهرباء.

يمكن أن يكون لعاصفة G1 تأثيرات طفيفة على شبكة الكهرباء وعمليات الأقمار الصناعية والحيوانات المهاجرة. يمكن لعاصفة أكبر بكثير أن تعطل الأقمار الصناعية والاتصالات وشبكات الطاقة.

لا داع للخوف

وقالت SWPC في تحديث يوم الأحد: “يجب ألا يتوقع الجمهور التأثيرات السلبية ولا يلزم اتخاذ أي إجراء، ولكن يجب عليهم أن يظلوا على اطلاع بشكل صحيح بتقدم العاصفة من خلال زيارة صفحتنا على الويب”، مضيفة أنه “تم إخطار مشغلي البنية التحتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من أي تأثيرات محتملة.”