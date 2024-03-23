ياسين براهيمي يحتفل مع الجماهير الجزائرية برفع علم فلسطين تضامناً مع غزة (فيديو)

وطن- يُواصل النجم الجزائري الدولي ياسين براهيمي العائد إلى صفوف المنتخب الجزائري بعد سنوات طويلة من الغياب، تضامنه مع القضية الفلسطينية برفع علم بلادها أمام أنصار الجماهير الجزائرية في المدرجات، عقب مباراة الجزائر وبوليفيا الودية، الجمعة.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنجم الجزائري ياسين براهيمي، وهو يرتدي العلم الفلسطيني خلال احتفاله بالفوز على بوليفيا الودية أمام أنصار الجماهير الجزائرية داخل مدرجات ملعب ” نيلسون مانديلا”.

ياسين براهيمي يرفع العلم الفلسطيني تضامناً مع غزة

وليست المرة الأولى التي يتضامن فيها اللاعب الجزائري براهيمي مع القضية الفلسطينية، بل سبقه العديد من المرات التي فعل ذلك خلال مشاركته مع ناديه الغرافة القطري في منافسات دور نجوم قطر تضامناً مع غزة، إثر حرب الإبادة الجماعية من قبل جيش الاحتلال الصهيوني المتواصلة على القطاع للشهر السادس على التوالي.

ياسين براهيمي يحتفل مع الجماهير الجزائرية بعد الفوز على بوليفيا حاملاً العلم الفلسطيني 🤩🇵🇸#الجزائر pic.twitter.com/ZMVFgFCuUi — ᴀʟɢᴇ́ʀɪᴇɴɴᴇ ²¹³🇩🇿 (@Bonoise23Dz) March 22, 2024

وارتقى أكثر من 32 ألف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء المدنيين، وأصيب نحو 74 ألف آخرين بجراح مختلفة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفق آخر تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

وحقق منتخب الجزائر الفوز المهم في أول مباراة ودية تحت قيادة المدرب البوسني بيتكوفيتش، على نظيره بوليفيا بنتيجة 3-2.

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مباراة الجزائر ضد بوليفيا الودية

وسجل ثلاثية أهداف منتخب الجزائر ( محاربو الصحراء) داخل مرمى منافسه بوليفيا، اللاعب أمين غويري في الدقيقة ال43 و ياسين بنزية في الدقيقة ال79 وعيسى ماندي في الدقيقة ال94 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

كما وأحرز المنتخب المنافس بوليفيا هدفين عند الدقيقة ال47 عن طريق اللاعب كارميلو أرنيز وخوسيه ساجريدو في الدقيقة ال70.

وسيواجه المنتخب الجزائري مباراة قوية أمام صاحب المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 منتخب جنوب أفريقيا، الثلاثاء، في المباراة الودية الثانية على ملعب ” نيلسون مانديلا” خلال فترة التوقف الدولي لهذا الشهر.