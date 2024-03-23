القوات الروسية الخاصة تنتقم من أحد منفذي هجوم موسكو بقطع أذنه ووضعها في فمه! (فيديو)

وطن – بثّت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم، قالت إنه يظهر عناصر من القوات الروسية الخاصة وهم يقطعون إذن أحد منفذي هجوم موسكو؛ إنتقاماً قبل وضعها في فمه.

الانتقام من أحد منفذي هجوم موسكو!

ونشر حساب “شؤون روسية” على منصة إكس “تويتر سابقاً”، المقطع الصادم، وأرفقه بتعليق: “القوات الروسية الخاصة تقطع إذن أحد منفذي الهجوم الإرهابي كـ إنتقام وتضعها في فمه”.

بينما لم يتسنَ لـ”وطن” التحقق من صحة مقطع الفيديو المنشور.

🚨 القوات الروسية الخاصة تقطع إذن أحد منفذي الهجوم الإرهابي كـ إنتقام وتضعها في فمه. pic.twitter.com/hRiOT78zSQ — شؤون روسية (@id7p_) March 23, 2024

كما نشر ذات الحساب، فيديو قال إنه للتحقيق مع أحد المنفذين وهو في المستشفى.

واشار حساب “شؤون روسية” إلى أن اسم المشتبه فيه محمد صبير فايزوف، ويبلغ من العمر 19 عامًا، وأنه لا يجيد اللغة الروسية ويتم التواصل معه عن طريق المترجمين.

🚨🚨🚨 يجري الآن استجواب أحد الإرهابيين في المستشفى. محمد صبير فايزوف، البالغ من العمر 19 عامًا، لا يجيد اللغة الروسية ويتم التواصل معه عن طريق المترجمين. pic.twitter.com/rNTFHBmkkw — شؤون روسية (@id7p_) March 23, 2024

وقالت لجنة التحقيقات الروسية اليوم السبت نقلا عن بيانات أولية إن ما لا يقل عن 143 قتلوا في الهجوم، ونبهت إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع. كما أصيب حوالي 150 شخصا.

وأشارت لجنة التحقيقات إلى أن المشتبه فيهم اعتقلوا في مقاطعة بريانسك الروسية قرب الحدود الأوكرانية. وتم اعتقال 11 شخصا، بينهم 4 يشتبه في أنهم المنفذون.

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من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز إن المسلحين الأربعة الذين نفذوا الهجوم على صالة كروكوس في ضاحية كراسنوغورسك شمالي غربي العاصمة قد اعتقلوا قبل أن يتمكنوا من عبور الحدود إلى أوكرانيا.

وأضاف بوتين “سنحدد هوية كل من وقف وراء الإرهابيين وكل من أعدّ الهجوم”، وتابع “سيواجهون مصيرا لا يحسدون عليه”.

وقال جهاز الأمن الفدرالي إن المشتبه في تنفيذهم الهجوم خططوا لعبور الحدود، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.