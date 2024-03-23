ماجد المصري متهم بـ”البيدوفيليا” .. طلب الزواج من طفلة كويتية وتعرّض لهجوم! (شاهد)

وطن – تصدّر الفنان المصري ماجد المصري منصات التواصل الاجتماعيّ، خلال الساعات الماضية، مثيراً الجدل، بعد أن ظهر رفقة إلى جانب طفلة كويتية طالباً الزواج منها .

وظهر الفنان ماجد المصري في مقطع فيديو وإلى جانبه الطفلة الكويتية ماريا جمعة التي شاركته التمثيل في مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” الذي يلعب بطولته ليشيد بأدائها.

وفي المقطع المتداول، قال الفنان المصري ممازحاً الطفلة ماريا جمعة: “هتبقى نجمة العالم ولو كانت كبيرة كنت اتجوزتها!”.

ماجد المصري للطفلة ماريا جمعة: "هتبقى نجمة العالم ولو كانت كبيرة كنت اتجوزتها!" pic.twitter.com/JYOye7Kpmi — Golden Dose (@GoldenDose) March 22, 2024

وسرعان ما تم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات كثيرة لعرض المصري على جمعة رغم كونه ليس جاداً، إذ اعتبروه لا يتفق وعمرها الصغير الذي يبلغ 12 عاماً فقط.

وجاء في تعليقات أغضبت الجمهور من الفنان المصري: “سود الله وجهك على هالكلام”، فيما قال آخر: “هذي سالفه تنقال لطفله!! ولا هو يحسبها مدحه ولا وش بالضبط!!!”.

كما علق ثالث: “كيف شايب كبر ابوها يكلمها بذا الطريقه ترا طفله”. في حين كتب آخر: “بودفيلي مريض ولا هذا كلام ينقال لطفله قد احفاده مالت بس”.

زوجة واحدة لا تكفي

وتدور أحداث مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على قناة “MBC” في إطار اجتماعي كوميدي، حول عائلة “رشيد” و”هيلة”، والتي تبدو مثالية في الظاهر، وهما يمتلكان مدرسة ولديهما ثلاث بنات، لكن لا يمكن توقّع كم الفضائح والأسرار في داخل تلك العائلة.

ويشارك الفنان ماجد المصري بدور “رشيد”، والفنانة “هدى الحسين بدور زوجته “هيلة”، والتي تعمل مديرة لإحدى المدارس المشتركة بين البنات والبنين، ولديها ثلاث بنات.

مشهد مقزز، إلى هذي الدرجة وصلت #هدى_حسين !

هدى حسين صورة تمزقت بالنسبة لي فلم يعد لها قبول بعد الآن ياخسارة#زوجة_واحدة_لا_تكفي pic.twitter.com/u7kHDu4qKD — @Ifolloweverything (@Ifolloweveryth4) March 23, 2024

وفجر المسلسل بعد عرض حلقاته الأولى في رمضان موجة غضب واسعة خاصة بين الكويتيين.

وشن نشطاء كويتيون هجوماً عنيفاً على مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” وصناعه، واصفين إياه بالمسلسل القذر الذي يروج لممارسات منافية للآداب ولنكاح المحارم، ويشوه صورة المجتمع الكويتي، رغم أن أغلب الممثلين فيها ليسوا مواطنين كويتيين.