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ماجد المصري متهم بـ”البيدوفيليا” .. طلب الزواج من طفلة كويتية وتعرّض لهجوم! (شاهد)

بقلم
ماجد المصري في مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

وطن – تصدّر الفنان المصري ماجد المصري منصات التواصل الاجتماعيّ، خلال الساعات الماضية، مثيراً الجدل، بعد أن ظهر رفقة إلى جانب طفلة كويتية طالباً الزواج منها .

وظهر الفنان ماجد المصري في مقطع فيديو وإلى جانبه الطفلة الكويتية ماريا جمعة التي شاركته التمثيل في مسلسل  “زوجة واحدة لا تكفي” الذي يلعب بطولته ليشيد بأدائها.

ماجد المصري والطفلة الكويتية ماريا جمعة
ماجد المصري والطفلة الكويتية ماريا جمعة

وفي المقطع المتداول، قال الفنان المصري ممازحاً الطفلة ماريا جمعة: “هتبقى نجمة العالم ولو كانت كبيرة كنت اتجوزتها!”.

وسرعان ما تم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات كثيرة لعرض المصري على جمعة رغم كونه ليس جاداً، إذ اعتبروه لا يتفق وعمرها الصغير الذي يبلغ 12 عاماً فقط.

وجاء في تعليقات أغضبت الجمهور من الفنان المصري: “سود الله وجهك على هالكلام”، فيما قال آخر: “هذي سالفه تنقال لطفله!! ولا هو يحسبها مدحه ولا وش بالضبط!!!”.

كما علق ثالث: “كيف شايب كبر ابوها يكلمها بذا الطريقه ترا طفله”. في حين كتب آخر: “بودفيلي مريض ولا هذا كلام ينقال لطفله قد احفاده مالت بس”.

زوجة واحدة لا تكفي

وتدور أحداث مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على قناة “MBC” في إطار اجتماعي كوميدي، حول عائلة “رشيد” و”هيلة”، والتي تبدو مثالية في الظاهر، وهما يمتلكان مدرسة ولديهما ثلاث بنات، لكن لا يمكن توقّع كم الفضائح والأسرار في داخل تلك العائلة.

ويشارك الفنان ماجد المصري بدور “رشيد”، والفنانة “هدى الحسين بدور زوجته “هيلة”، والتي تعمل مديرة لإحدى المدارس المشتركة بين البنات والبنين، ولديها ثلاث بنات.

وفجر المسلسل بعد عرض حلقاته الأولى في رمضان موجة غضب واسعة خاصة بين الكويتيين.

وشن نشطاء كويتيون هجوماً عنيفاً على مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” وصناعه، واصفين إياه بالمسلسل القذر الذي يروج لممارسات منافية للآداب ولنكاح المحارم، ويشوه صورة المجتمع الكويتي، رغم أن أغلب الممثلين فيها ليسوا مواطنين كويتيين.

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