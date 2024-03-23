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ليلى عبداللطيف تبوح بأسرارها .. وتتوقع وفاة مذيعة مصرية مشهورة في هذا التوقيت! (شاهد)

بقلم
ليلى عبداللطيف

وطن – حلّت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف ضيفةً على برنامج “العرافة” الذي تقدمه الاعلامية المصرية بسمة وهبة، كاشفةً كثيراً من أسرار عملها.

وقالت ليلى عبداللطيف إنّ والدها كان شيخاً أزهرياً، وتوفي عندما كانت في السابعة من عمرها. مبينةً أن والدها مصري تنحدر أصوله من مدينة الزقازيق الواقعة شرق دلتا النيل.

ليلى عبداللطيف: “أصوم رمضان وأصلّي”

وقالت خبيرة الأبراج اللبنانية أنها “إنسانة مؤمنة .. تصوم رمضان وتصلّي”.

وذكرت ليلى: “أنا عمري كان 13 سنة من بعد ما توفي والدي وكان شيخاً أزهرياً، وأنا إنسانة مؤمنة وأصوم رمضان وأصلي، والدتي كانت تقول لي في طفولتي إن والدي كان لديه إحساس بالحدث قبل ما يحصل ولكنه لم يكن يعلن عن ذلك في العلن”.

وعن توقعات ليلى عبد اللطيف قالت: “بدأت أتوقع مثل والدي عندما أكملت الـ13 عاماً، وكانت أول حاجة لما توقعت إن جدي هيسافر ومش هشوفه تاني”.

وقالت : “أخبرت أمي فقالت لي إنه سيعود بعد أسبوع أو 10 أيام، ولكن جدي توفي أثناء فريضة الحج، فخمّنت أمي أن أصبح مثل أبي وأستطيع توقع الأحداث، فقد كان أبي لديه قدرة كبيرة على توقع الأحداث، لكنه لم يكن يخبر أحداً، بعدها خُطبت إلى أحد جيراني في السابعة عشرة من عمري وتنبأت بأنني لن أتزوج منه وهو ما حدث، بعدما أصيب بالسرطان ومات بعد خطوبة استمرت سنتين، وكان أستاذاً في الجامعة”.

واكملت : “أنا في حياتي قابلت شيخين الأول الشيخ فاروق وهو مصري والشيخ مصطفى الرافعي، والناس سموني ليلى صاحبة الإلهام الخارق”.

وأكدت: “أنا بريئة من الجن وأعتمد على الإحساس والإلهام القوي”.

ليلى عبداللطيف تتوقع وفاة بسمة وهبة في هذا التوقيت

 

وخلال اللقاء، سألت ليلى عبداللطيف بسمة وهبة سؤالا:” انتي عديتي الخمسين؟، لترد عليها المذيعة آه بس مش كتير. لترد عليها ليلى:” بس أنا شوفت أني فاضلك 20 سنة، لترد عليها “وهبة” قائلة:” بس أنا صحتي وحياتي ميقولوش كده”.

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الإعلامية المصرية بسمة وهبة

كما تحدثت ليلي عبد اللطيف عن الحالة الصحية لبسمة وهبة قائلة:” متخافيش من حاجة، كلنا بنمر بأشياء صحية الشيء الخطر راح، ومتخافيش من شيء خطر هيجيلك صحتك وأولادك أهم شيء”.

وأضافت:” أنا شايفة أن مفيش خطر هيكون على صحتك وهتفرحي بأولادك الثلاثة وأحفادهم”.

وفي برنامج العرافة حدثت مشكلة فنية، إذ اهتزت  شاشة “شيخ العرافين” لتعلق بسمة وهبة على الأمر قائلة:” أقسم بالله أول مرة تحصل”.

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