فظائع تحدث في مجمع الشفاء.. جنود الاحتلال اغتصبوا نساء وقتلوهن! (شاهد)

وطن – كشفت سيدة فلسطينية محاصرة بمحيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة عن أنّ جنود جيش الاحتلال اغتصبوا نساء وقتلوهن بمحيط المجمع.

وقالت جميلة الهسي المحاصرة بمحيط مجمع الشفاء، في اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة، السبت، إنّ قوات الاحتلال أحرقت وقتلت عائلات بأكملها.

وأضافت أنّ قوات الاحتلال أحرقت مبنى كان الاهالي يتحصنون بداخله.

وذكرت: “لا نملك حتى الماء لنفطر ولا نعرف إلى أين نذهب”.

وقالت “الهسي” إن الاحتلال أجبر 65 عائلة على مغادرة محيط المجمع.بحسب “الجزيرة”

وأكدت أنه لا وجود للصليب الأحمر ولا يستطيع توفير ماء لنا، وأن النازحين في المجمع لا يجدون غذاء أو ماء منذ 6 أيام.

اقرأ أيضاً:

وبيّنت أن الأطفال في المجمع لا يجدون حتى الماء المالح لشربه. وقالت: “تقطعت بنا السبل وسط استمرار القصف الإسرائيلي”.

"قوات الاحتلال اغتصبت نساء وقتلتهن، وأحرقت وقتلت عائلات بأكملها".. الفلسطينية جميلة الهسي المحاصرة بمحيط مجمع الشفاء تدلي بشهادتها للجزيرة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/EdOFp1dJDc — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 23, 2024

وأطلقت “الهسي” نداء استغاثة للصليب الأحمر لتوفير ماء للأطفال والمرضى.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح، وينفذ اعتقالات واسعة بصفوف النازحين، ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى، مما خلف عشرات القتلى والجرحى.