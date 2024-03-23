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عرض العمل كموظف محلي.. يائير نتنياهو يبحث عن عمل في قنضلية ميامي!

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عرض العمل كموظف محلي.. يائير نتنياهو يبحث عن عمل في قنضلية ميامي!

وطن – كشفت صحف ومواقع عبرية أن يائير نتنياهو (32 عاماً) نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث عن عمل و تواصل مع القنصلية الإسرائيلية في ميامي كي يعمل موظفاً محلياً.

ونقلت صحيفة معاريف وصحيفة The Jerusalem Post في تقرير لها أن نتنياهو الابن غادر البلاد بعد وقت قصير من إقالة أبيه لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في أبريل 2023.

وبالرغم من أن القرار ألغي إلا أن الخطوة تسببت في موجة هائلة من الاحتجاجات ضد الحكومة وفي تشرين الثاني 2023 زار يائير إسرائيل وسُجل في أنشطة تطوعية وأدى خدمته العسكرية في مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وخدم يائير نتنياهو في مركز تحليل ومراقبة المعلومات في الفرع الذي يعالج الاتصالات الدولية بإطار تمثيل الوحدة العسكرية بالمركز.

يبحث عن عمل مع حياته الباذخة

ووفق ما نقلته معاريف ذكر نتنياهو في استمارة الطلب التي تقدم بها إلى القنصلية أن لديه خبرة كبيرة في “جهود الدعوة” و”الدفاع بالشبكات الاجتماعية”، وأنه مهتم بالإسهام في جهود “الدعوة الدبلوماسية” لإسرائيل.

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وكانت صحيفة Daily Mail البريطانية قد نشرت تقريراً طويلاً عن حياة يائير بنيامين نتنياهو الباذخة، التي تتضمن دفعه 5 آلاف دولار شهرياً إيجار شقة فاخرة، وحماية من حراس من جهاز الشاباك، وتسليه مع رفاقه بنظارات الواقع الافتراضي (VR).

يذكر أن يائير كان قد وصف نفسه سابقاً أنه “أمير هاري لإسرائيل” و يعيش في شقة مكونة من سريرين في شاطئ هالاندال ويخضع لحراسة على مدار الساعة من قبل عميلين مسلحين من جهاز الأمن الإسرائيلي “الشاباك” يرافقانه إلى صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة وعندما يغادر المبنى الشاهق.

ووصفت صحيفة ديلي ميل البريطانية يائير بالمستهتر وذكرت أنه لطالما كان شخصية استقطابية وتلقى انتقادات لاذعة إذ يتمتع بفضل سلطة عائلته بأسلوب حياة فاره دون أدنى تحمل للمسؤولية.

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