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بيانو معلق في الهواء.. فنان سويسري يقدم عروضاً موسيقية خارج السرب (فيديو)

بقلم
بيانو معلق في الهواء

وطن – انتشر مقطع مصور في منصات التواصل أظهر الملحن وعازف البيانو السويسري آلان روش وهو عروضا موسيقية لافتة للأنظار عبر بيانو معلق في الهواء.

وقدم الفنان عرضه الذي وصف بأنه خارج السرب في مدينة ميونيخ وظهر وهو يعزف على بيانو يتدلى في الهواء.

وحسبما نقلته وسائل إعلام عن آلان روش فإن العروض الموسيقية النادرة التي يقدمها في الهواء تأتي بإطار مشروعه “When The Sun Stands Still”.

حفل موسيقي خارج السرب!

والهدف من تلك العروض وفق الملحن توفير فرصة للجمهور للاستماع للموسيقى بينما يتمتعون بالطبيعة من حولهم.

وتختلف مدة العرض وبدايته بحسب حركة الشمس حول الأرض.

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وكانت مواقع الإنترنت قد تداولت مقاطع فيديو لأحد العروض التي قدمها روش في ميونيخ مؤخراً.

وكان السويسري يعزف على بيانو يتدلى في الهواء على ارتفاع 30 قدما تقريباً.

ووفق موقع “EPA Images” فإن الحاضرين كانوا يستمعون إلى الموسيقى التي يعزفها الفنان عبر سماعات الرأس مع الاستمتاع برؤية شروق الشمس عن كثب.

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