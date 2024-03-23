بوتين يعلن اعتقال منفذي هجوم قاعة كروكوس ويقدم تعهدات للروس

وطن – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتقال المتورطين الأربعة في الهجوم على قاعة كروكوس في موسكو.

وقال في أول ظهور له بعد العملية، إن المتورطين الأربعة جرى اعتقالهم وهم يحاولون مغادرة روسيا باتجاه أوكرانيا، مشيرًا إلى اعتقال 11 شخصا قدموا المساعدة للمهاجمين.

بوتين يتوجه إلى الشعب بكلمة بعد هجوم “كروكوس” الإرهابي https://t.co/WfiveFX2xZ — RTARABIC (@RTarabic) March 23, 2024

وشدد على التزام بلاده بمعاقبة كل من وقف وخطط ونفذ هذا العمل الإرهابي، وقال إن يوم 23 مارس سيكون حدادا وطنيا على ضحايا الهجوم الإرهابي.

وأشار إلى تقديم المساعدة لجميع ضحايا الهجوم الإرهابي البشع على قاعة كروكوس.

مشاهد للحظة قبض قوات الأمن الروسية على أحد منفذي الهجوم الإرهابي الذي طال مجمع "كروكوس" التجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو. pic.twitter.com/c4FQZdjUgR — RTARABIC (@RTarabic) March 23, 2024

وأوضح أن روسيا واجهت عملا إرهابيا منظما، لافتًا إلى تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو في أعقاب الهجوم المسلح.

لقطات جديدة من داخل قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو تفقد حاكم مقاطعة ضواحي موسكو أندريه فوروبيوف قاعة "كروكوس سيتي" حيث تجري أعمال إزالة الحطام جراء الهجوم الإرهابي pic.twitter.com/Ti7izLavT1 — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 23, 2024

143 قتيلا في هجوم كروكوس

وكان الهجوم قد استهدف قاعة للحفلات في موسكو وأسفر عن مقتل 143 شخصا ونحو 150 مصابا، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، فيما أكدت أوكرانيا أنه لا علاقة لها به.

وقال الكرملين إن جهاز الأمن الفدرالي يعمل على تحديد الجهة المتواطئة مع الذين ارتكبوا الهجوم.

لقطات تظهر ما تحولت إليه صالة الحفلات في مركز "كروكوس سيتي هول" بعد الهجوم والحريق pic.twitter.com/hWlUG4kT7s — RTARABIC (@RTarabic) March 23, 2024

محاولة عبور لأوكرانيا

وبحسب جهاز الأمن الروسي، فإن المشتبه بهم في الهجوم خططوا لعبور الحدود وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.