الرئيسية » الهدهد » بوتين يعلن اعتقال منفذي هجوم قاعة كروكوس ويقدم تعهدات للروس

بوتين يعلن اعتقال منفذي هجوم قاعة كروكوس ويقدم تعهدات للروس

بقلم
هجوم قاعة كروكوس

وطن – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتقال المتورطين الأربعة في الهجوم على قاعة كروكوس في موسكو.

وقال في أول ظهور له بعد العملية، إن المتورطين الأربعة جرى اعتقالهم وهم يحاولون مغادرة روسيا باتجاه أوكرانيا، مشيرًا إلى اعتقال 11 شخصا قدموا المساعدة للمهاجمين.

وشدد على التزام بلاده بمعاقبة كل من وقف وخطط ونفذ هذا العمل الإرهابي، وقال إن يوم 23 مارس سيكون حدادا وطنيا على ضحايا الهجوم الإرهابي.

وأشار إلى تقديم المساعدة لجميع ضحايا الهجوم الإرهابي البشع على قاعة كروكوس.

وأوضح أن روسيا واجهت عملا إرهابيا منظما، لافتًا إلى تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو في أعقاب الهجوم المسلح.

143 قتيلا في هجوم كروكوس

وكان الهجوم قد استهدف قاعة للحفلات في موسكو وأسفر عن مقتل 143 شخصا ونحو 150 مصابا، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، فيما أكدت أوكرانيا أنه لا علاقة لها به.

وقال الكرملين إن جهاز الأمن الفدرالي يعمل على تحديد الجهة المتواطئة مع الذين ارتكبوا الهجوم.

محاولة عبور لأوكرانيا

وبحسب جهاز الأمن الروسي، فإن المشتبه بهم في الهجوم خططوا لعبور الحدود وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.

قد يعجبك أيضاً

ماجد المصري في مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

ماجد المصري متهم بـ”البيدوفيليا” .. طلب الزواج من طفلة كويتية وتعرّض لهجوم! (شاهد)

إخلاء ضاحية الجميل

مصر تخلي بالقوة ضاحية ساحلية لجذب استثمارات.. هدم مروع وحرمان من المياه والكهرباء

مصاصة الدماء الإيطالية

دفنت وبداخل فمها قطعة طوب.. قصة مصاصة الدماء الإيطالية تثير الضجة

ليلى عبداللطيف

ليلى عبداللطيف تبوح بأسرارها .. وتتوقع وفاة مذيعة مصرية مشهورة في هذا التوقيت! (شاهد)

لاعبو منتخب تونس

شاهد مباراة تونس ضد كرواتيا بث مباشر مجاناً على القنوات المفتوحة

هجوم قاعة كروكوس

بوتين يعلن اعتقال منفذي هجوم قاعة كروكوس ويقدم تعهدات للروس

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior