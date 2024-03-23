بالأرقام.. كيف نما التعاطف الشعبي الأمريكي مع غزة رغم الجهل بعدد الشهداء؟

وطن – أظهر استطلاع جديد للرأي في الولايات المتحدة، أن عدد الشباب الأميركيين الذين يفضلون الفلسطينيين أكثر ممن يميلون إلى الإسرائيليين.

وبيّن الاستطلاع الذي أجراه مركز بيو للأبحاث، أن عدد الشباب الأميركيين الذين لديهم وجهات نظر إيجابية تجاه الفلسطينيين يفوق عددهم تجاه الإسرائيليين في الحرب الحالية على غزة، وفق صحيفة ميدل إيست آي.

في حين أن حوالي نصف سكان الولايات المتحدة لا يعرفون أي جانب لديه عدد أكبر من القتلى.

ويعد الاستطلاع أحدث بحث يتم إجراؤه حول المواقف الأمريكية تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ووجد الاستطلاع، أنَّ 60% من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا عبروا عن آراء إيجابية تجاه الشعب الفلسطيني، بينما كان لدى 46% آراء إيجابية تجاه الإسرائيليين.

انخفاض في نسبة تأييد إسرائيل

وتأتي نتائج مركز “بيو”، بعد أن أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “غالوب” ونشر في وقت سابق من هذا الشهر، أنَّ 38 في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عاما لديهم آراء إيجابية تجاه إسرائيل، وهو انخفاض بنسبة 26 في المائة عن العام السابق.

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ومع ذلك، وفي حين يبدو أن المواقف تتغير بين الشباب الأميركيين، فقد أظهر الاستطلاع على نطاق أوسع أن معظم الأميركيين لم يكونوا على علم بالحقائق على الأرض في غزة.

ووجد استطلاع “بيو” أن 48% من الأمريكيين لا يعرفون ما إذا كان عدد القتلى في الحرب أعلى بالنسبة للإسرائيليين أو الفلسطينيين.

ويبلغ عدد القتلى في صفوف إسرائيل في هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حماس حوالي 1200 شخص، في حين قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 32 ألف فلسطيني في غزة.

انتقادات للتغطية الإعلامية

وألقى بعض الصحفيين باللوم على التغطية الإعلامية الأمريكية في قلة الوعي بعدد القتلى، وهو الأمر الذي انتقده الأمريكيون الفلسطينيون باعتبارهم منحرفين إلى حد كبير لصالح إسرائيل.

وأجري الاستطلاع في فبراير وشمل عينة من 12693 بالغا في الولايات المتحدة وبلغ هامش الخطأ فيه 1.5 نقطة مئوية.

على مدى العقدين الماضيين، تلقت إسرائيل مشاعر إيجابية إلى حد كبير في الولايات المتحدة. ومع ذلك، في السنوات القليلة الماضية، أظهرت استطلاعات الرأي تحولا طفيفا في تلك الآراء، مع تعبير المزيد من الأميركيين عن تعاطفهم مع الفلسطينيين.

وقد وجدت عدة استطلاعات للرأي أجريت خلال الأشهر القليلة الماضية أن هناك المزيد من الأميركيين الذين لديهم وجهات نظر تنتقد معاملة إسرائيل للفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة.

استطلاع رأي يدين إسرائيل

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز/كلية سيينا في ديسمبر/كانون الأول، أن نصف الشباب الأميركيين يعتقدون أن إسرائيل تقتل المدنيين عمداً في غزة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة الإيكونوميست في يناير/كانون الثاني أن 35% من الأمريكيين يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

مسيرات داعمة لغزة

كما أثارت الحرب على غزة ردود فعل كبيرة داخل الولايات المتحدة، حيث جرت مسيرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين بانتظام في جميع أنحاء البلاد وفي المدن الكبرى.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، كانت هناك 6,304 احتجاجات وأعمال أخرى مؤيدة لفلسطين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مقارنة بـ 971 مسيرة وفعالية مؤيدة لإسرائيل جرت داخل البلاد، وفقًا لاتحاد عد الحشود، وهو مشروع خدمة عامة يتتبع الاحتجاجات السلمية.