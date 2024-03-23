المغرب متهم باستخدام أسلحة إسرائيلية لقتل مدنيين في الصحراء الغربية.. تفاصيل وكواليس مثيرة

وطن – نشرت صحيفة “لومانيتيه” الفرنسية، تحقيقًا كشف أن المغرب قتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال، في الصحراء الغربية باستخدام أسلحة إسرائيلية.

ويسيطر المغرب على 80% من منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، ويقترح خطة للحكم الذاتي تحت سيادته.

فيما تطالب حركة الاستقلال الصحراوية التابعة لجبهة البوليساريو، والتي تدعمها الجزائر، بإجراء استفتاء لتقرير المصير على النحو الذي أوصت به الأمم المتحدة.

وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية “منطقة غير تتمتع بالحكم الذاتي”.

واعترفت الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على المنطقة في عام 2020 مقابل تطبيع الرباط للعلاقات مع إسرائيل. واعترفت إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية العام الماضي.

عملية عسكرية مغربية

وفي عام 2020، أطلقت الرباط عملية عسكرية ضد الإقليم لوضع حد لما سمتها “الاستفزازات الخطيرة لجبهة البوليساريو”.

ومنذ ما يقرب من أربع سنوات، أبلغ الصحراويون بانتظام عن وقوع اشتباكات، وكثيرًا ما يزعمون أنهم ألحقوا خسائر بشرية بالجانب المغربي، لكن السلطات المغربية لم تؤكد ذلك مطلقًا.

ويتم الإبلاغ عن حوادث بشكل منتظم من قبل الصحراويين، الذين يؤكدون أن أراضيهم “تمت مصادرتها” و”إضرام النار في ممتلكاتهم”.

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استخدام أسلحة إسرائيلية

ووفقا للصحيفة، استخدم المغرب في أكتوبر طائرات بدون طيار إسرائيلية الصنع من القاعدة العسكرية في مطار السمارة، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها أكثر من 66 ألف نسمة وتقع تحت السيطرة المغربية.

وقالت الصحيفة إن الطائرات بدون طيار تشمل طائرات للاستطلاع الاستراتيجي من طراز هيرميس 900، وطائرات بدون طيار تكتيكية من طراز هيرميس 450، قادرة على التزود بصواريخ جو-أرض. تم تطوير النموذجين من قبل الشركة المصنعة الإسرائيلية Elbit Systems.

وفي يوليو/تموز، نشرت صحيفة “إنترسبت” معلومات مماثلة من خلال فيديريكو بورساري، وهو باحث متخصص في التقنيات غير المأهولة في مركز تحليل السياسات الأوروبي.

ووفقا لبورساري، كان المغرب يمتلك 150 طائرة بدون طيار للإقلاع والهبوط العمودي بما في ذلك WanderB وThunderB والطائرة الكاميكازية بدون طيار SpyX التي تنتجها الشركة الإسرائيلية BlueBird Aero Systems، وثلاث طائرات Heron TP، وذخائر Harop التي تنتجها شركة Israel Aerospace Industries. بالإضافة إلى أربع طائرات بدون طيار من طراز Hermes 900 من إنتاج شركة Elbit Systems.

وأوضح أن المغرب يمتلك طائرات مسيرة تركية من طراز Bayraktar TB2 وطائرات مسيرة صينية من طراز Wing Loong، وكلاهما يستخدمان لأغراض قتالية.

كما أعلنت القوات الجوية المغربية لرويترز في عام 2020 أنها ستحصل على طائرات أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9B SeaGuardian.

اختناق مناطق سيطرة البوليساريو

وذكرت صحيفة لومانيتي أن الاختناق الذي تشهده المناطق الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو من قبل هذه الطائرات القاتلة أدى إلى إفراغ المناطق المحررة من البدو الذين كانوا يعيشون هناك.

وأضافت أن الطائرات بدون طيار تستهدف البشر والحيوانات، ومنذ عام 2021، قُتل 86 مدنيا، بينهم طفلان فيما أصيب 170 آخرون.

مصانع الطائرات بدون طيار الإسرائيلية

ومنذ تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب عام 2020، أبرم الجانبان اتفاقيات تعاون، خاصة في مجال الدفاع.

وحظي وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك بيني غانتس، باستقبال حار في الرباط في نوفمبر 2021، لتوقيع اتفاقية تعاون أمني “غير مسبوقة” – الأولى من نوعها مع دولة عربية، بحسب الجانب الإسرائيلي – تهدف إلى تسهيل استحواذ المغرب على تقنيات الصناعة العسكرية الإسرائيلية القوية.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، يمكن لوزارتي الدفاع والقوات المسلحة لديهما، التواصل بسهولة أكبر مع بعضهما البعض وتبادل المعلومات، في حين أن هذا النوع من الاتصالات لم يكن ممكنًا في السابق إلا من خلال أجهزة الاستخبارات الخاصة بكل منهما.

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وفي عام 2023، أعلن شاي كوهين، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، عن افتتاح مصنعين للطائرات بدون طيار في المغرب من قبل شركة Elbit Systems.

وأشار الدبلوماسي الإسرائيلي إلى أن أحد الموقعين الصناعيين يجب أن يكون موجودا في الدار البيضاء، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

تطهير عرقي متزايد

وقال عبد السلام عمر لحسن، رئيس جمعية أسر السجناء والمختفين الصحراويين، للصحيفة الفرنسية، إن سياسة التطهير العرقي تترسخ تدريجيا.

وقدّر أن ما يقرب من 30 ألف شخص نزحوا قسراً في السنوات الثلاث الماضية بسبب القمع المغربي.