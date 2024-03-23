إسلام “الفتى البطل” في هجوم موسكو .. شاهد كيف أنقذ 100 شخص من الموت!

وطن – أنقذ فتى مسلم يدعى إسلام خليلوف، ويبلغ من العمر 15 عاماً، حوالي 100 شخص خلال الهجوم على صالة كروكوس في ضاحية كراسنوغورسك شمالي غربي العاصمة الروسية موسكو.

وتصدّرت قصة الفتى إسلام، حديث مواقع التواصل الاجتماعيّ، إذ وصف بأنه “بطل”، حيث انتشر مقطع فيديو له وهو يقود الناس عبر الممرات، بعيدًا عن مكان تواجد المهاجمين.

ويقول إسلام الذي يعمل بدوام جزئي في صالة كروكوس: “من الأفضل أن أموت في المعركة بنفسي بدلاً من أن أدع الآخرين يموتون”.

🚨🇷🇺 15 year old Islam Khalilov saved over 100 lives during the Moscow terrorist attack yesterday Despite his age, Islam worked part-time at the hall and he used his knowledge to lead people through passages, out of harm's way Hero. Give him a medal. pic.twitter.com/5FsAyOVYut — Alex Barnicoat (@mrbarnicoat) March 23, 2024

وبحسب ما قاله، فقد تم إرشاد جميع الإداريين حول كيفية التصرف في حالة الطوارئ، وكل ما فعله هو اتباع التعليمات بدقة.

وخلال الهجوم والحريق الذي تلاه، وجه إسلام الناس.

وعندما لاحظ أن الحشد يركض في مأزق باتجاه المرحاض، تولى المراهق زمام الأمور وبدأ في قيادة إخلاء الناس.

وتمكن “اسلام” من اصطحاب الناس من الممر الضيق إلى منطقة “إكسبو”، ثم عبر غرفة المرافق إلى الشارع بأمان.

🚨⚡️بطـــل جديد : طالب يدعى "إسلام" ينقذ أكثر من 100 شخص خلال الهجوم الإرهابي في "كروكوس"! يقول إسلام: "من الأفضل أن أموت في المعركة بنفسي بدلاً من أن أدع الآخرين يموتون" يبلغ البطل إسلام 15 عامًا.

وبحسب ما قاله، فقد تم إرشاد جميع الإداريين حول كيفية التصرف في حالة الطوارئ ،… pic.twitter.com/y2cEc2NxHE — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) March 23, 2024

وقالت لجنة التحقيقات الروسية اليوم السبت نقلا عن بيانات أولية إن ما لا يقل عن 143 قتلوا في الهجوم، ونبهت إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع. كما أصيب حوالي 150 شخصا.

وأشارت لجنة التحقيقات إلى أن المشتبه فيهم اعتقلوا في مقاطعة بريانسك الروسية قرب الحدود الأوكرانية. وتم اعتقال 11 شخصا، بينهم 4 يشتبه في أنهم المنفذون.

اقرأ أيضاً:

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز إن المسلحين الأربعة الذين نفذوا الهجوم على صالة كروكوس في ضاحية كراسنوغورسك شمالي غربي العاصمة قد اعتقلوا قبل أن يتمكنوا من عبور الحدود إلى أوكرانيا.

وأضاف بوتين “سنحدد هوية كل من وقف وراء الإرهابيين وكل من أعدّ الهجوم”، وتابع “سيواجهون مصيرا لا يحسدون عليه”.

وقال جهاز الأمن الفدرالي إن المشتبه في تنفيذهم الهجوم خططوا لعبور الحدود، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.