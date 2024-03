إسلام “الفتى البطل” في هجوم موسكو .. شاهد كيف أنقذ 100 شخص من الموت!

وطن – أنقذ فتى مسلم يدعى إسلام خليلوف، ويبلغ من العمر 15 عاماً، حوالي 100 شخص خلال الهجوم على صالة كروكوس في ضاحية كراسنوغورسك شمالي غربي العاصمة الروسية موسكو.

وتصدّرت قصة الفتى إسلام، حديث مواقع التواصل الاجتماعيّ، إذ وصف بأنه “بطل”، حيث انتشر مقطع فيديو له وهو يقود الناس عبر الممرات، بعيدًا عن مكان تواجد المهاجمين.

ويقول إسلام الذي يعمل بدوام جزئي في صالة كروكوس: “من الأفضل أن أموت في المعركة بنفسي بدلاً من أن أدع الآخرين يموتون”.

15 year old Islam Khalilov saved over 100 lives during the Moscow terrorist attack yesterday

Despite his age, Islam worked part-time at the hall and he used his knowledge to lead people through passages, out of harm's way

Hero. Give him a medal.

