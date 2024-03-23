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إسلام “الفتى البطل” في هجوم موسكو .. شاهد كيف أنقذ 100 شخص من الموت!

بقلم
إسلام فتى أنقذ 100 شخص من هجوم صالة كروكوس في موسكو

وطن – أنقذ فتى مسلم يدعى إسلام خليلوف، ويبلغ من العمر 15 عاماً، حوالي 100 شخص خلال الهجوم على صالة كروكوس في ضاحية كراسنوغورسك شمالي غربي العاصمة الروسية موسكو.

وتصدّرت قصة الفتى إسلام، حديث مواقع التواصل الاجتماعيّ، إذ وصف بأنه “بطل”، حيث انتشر مقطع فيديو له وهو  يقود الناس عبر الممرات، بعيدًا عن مكان تواجد المهاجمين.

ويقول إسلام الذي يعمل بدوام جزئي في صالة كروكوس: “من الأفضل أن أموت في المعركة بنفسي بدلاً من أن أدع الآخرين يموتون”.

وبحسب ما قاله، فقد تم إرشاد جميع الإداريين حول كيفية التصرف في حالة الطوارئ، وكل ما فعله هو اتباع التعليمات بدقة.

وخلال الهجوم والحريق الذي تلاه، وجه إسلام الناس.

وعندما لاحظ أن الحشد يركض في مأزق باتجاه المرحاض، تولى المراهق زمام الأمور وبدأ في قيادة إخلاء الناس.

وتمكن “اسلام” من اصطحاب الناس من الممر الضيق إلى منطقة “إكسبو”، ثم عبر غرفة المرافق إلى الشارع بأمان.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية اليوم السبت نقلا عن بيانات أولية إن ما لا يقل عن 143 قتلوا في الهجوم، ونبهت إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع. كما أصيب حوالي 150 شخصا.

وأشارت لجنة التحقيقات إلى أن المشتبه فيهم اعتقلوا في مقاطعة بريانسك الروسية قرب الحدود الأوكرانية. وتم اعتقال 11 شخصا، بينهم 4 يشتبه في أنهم المنفذون.

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من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز إن المسلحين الأربعة الذين نفذوا الهجوم على صالة كروكوس في ضاحية كراسنوغورسك شمالي غربي العاصمة قد اعتقلوا قبل أن يتمكنوا من عبور الحدود إلى أوكرانيا.

هجوم صالة كروكوس في موسكو
هجوم صالة كروكوس في موسكو

وأضاف بوتين “سنحدد هوية كل من وقف وراء الإرهابيين وكل من أعدّ الهجوم”، وتابع “سيواجهون مصيرا لا يحسدون عليه”.

وقال جهاز الأمن الفدرالي إن المشتبه في تنفيذهم الهجوم خططوا لعبور الحدود، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.

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