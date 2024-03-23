أسير إسرائيلي لدى القسام نجا من قصف الاحتلال لكنه مات جوعا ومرضا (فيديو)

وطن – أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، عن وفاة الأسير الإسرائيلي لديها “ييجيف بوخطاف” 34 عاماً نتيجة نقص الدواء والغذاء.

ونشر الإعلام العسكري في الكتائب فيديو تضمن مقطع للأسير في حالة صحية سيئة، وهو يعلن عن اسمه وعمره وبدا ممداً على سرير المرض.

كتائب القسام تعلن وفاة الأسير الإسرائيلي “بيجيف بوخطاف” 34 عاما نتيجة “نقص الدواء والغذاء”#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/0UTnRjQo2f — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 23, 2024

وقالت معلومات مرفقة بالفيديو باللغات الثلاث العربية والإنكليزية والعبرية إن الأسير الإسرائيلي “بوخطاف” نجا من استهدافات جيش الاحتلال إلا أنه لم ينج من نقص الغذاء والدواء.

هذا ما يواجه أسراكم

وخاطبت كتائب القسام من خلال الفيديو ذوي الأسرى الإسرائيليين: “ما يعانيه أهالي قطاع غزة من حصار، ونقص في الغذاء والدواء سيعانيه أسراكم أيضاً”

ودأبت كتائب القسام على إرسال رسائل مصورة لأهالي الأسرى الإسرائيليين لديها للتأثير عليهم، وبالتالي الضغط على نتنياهو ليقبل بالشروط التي تضعها حماس.

ففي وقت سابق من هذا الشهر كشفت الكتائب هوية بقية الأسرى السبع الذين أعلنت قتلهم جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبث الإعلام العسكري التابع للكتائب مقطع فيديو للأسرى السبعة الذين قتلوا بسلاح جيش العدو وهم “يورام إتاك ميتزجر” و”حايم جيرشون بري” و”أميرام إسرائيل كوبر”، و“رونين طومي أنجل” و”إلياهو مرجليت” و”إيتسيك الجراط” و”إلكس دنسيج”.

قتلوا بسلاح الاحتلال

وقالت كتائب القسام في التعليق على الفيديو الذي كتب باللغات العربية واللاتينية والعبرية، أنه رغم حرصها على الحفاظ على حياتهم فالأسرى السبعة قتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي، وتابعت أن نتنياهو لا يزال يصر على قتلهم.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت سابقاً مقتل أكثر من 70 محتجزاً في القصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، على مواقع مختلفة في قطاع غزة، واتهمت إسرائيل بتعمد قتل المحتجزين للتخلص من هذا الملف.