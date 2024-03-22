“معتمرون يمزقون ستار الكعبة” .. فيديو يشعل الجدل فما قصته!؟

وطن – أثارت صور متداولة تظهر قيام معتمرين بتمزيق أجزاء من ستار الكعبة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعيّ.

في أحد المنشورات لحساب يدعى “حضارات السعودية” على منصة “إكس” (تويتر سابقا) نشر الصورة تحت تعليق “شوهوا الكعبة وشعوب همجيه وإذا منعوا العسكر همجيتهم ورعايه أمن وسلامة بيت الله وسلامتهم صاحوا في التواصل الاجتماعي السعودية تمنعنا !!”.

وقد حظي المنشور بنحو مليوني مشاهدة ومئات التعليقات وجرت إعادة نشره لما يقرب من ألف مرة.

شوهوا الكعبه وشعوب همجيه واذا منعوا العسكر همجيتهم ورعايه امن وسلامة بيت الله وسلامتهم صاحوا في التواصل الاجتماعي السعودية تمنعنا !! الله يكتب اجر السعودية بس !! pic.twitter.com/PnBV3a7gZS — حضارات السعودية (@KSAcivilization) March 19, 2024

وبينما لم يصدر من السلطات السعودية بعد أي تعليق بشأن حقيقة الصورة، لكن وسائل إعلام محلية وناشطين على منصة “إكس” قالوا إن الصورة قديمة وتعود للعام 2021 أثناء التبديل الدوري لكسوة الكعبة.

قالت صحيفة “المرصد” السعودية إن “الجزء الممزق هو أثناء استبدال ثوب الكعبة في عام 2021، وأن التمزق حدث من قبل العمالة أثناء عملية الاستبدال”.

ونشر الخبير في جرائم المعلوماتية حزام بن سعود السبيعي في تغريدة على حسابه في “إكس” مقطع فيديو قال إنه يثبت أن الواقعة قديمة، وأضاف أن “أحد المطلعين أخبره أن المقطع قديم جدا والتمزق هو إجراء طبيعي يتخذ لنزع الكسوة القديمة قبل تركيب الكسوة الجديدة”.

💚 توضيح 💚

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي هذه الايام مقطع ل #كسوة #الكعبة المشرفة وفي طرفها تمزق.

وانهالت بعض التعليقات بعبارات الغضب على #المعتمرين ظنا منهم انهم هم السبب في ذلك. سألت احد الاخوة المطلعين وقال:

المقطع قديم جدا والتمزق هو اجراء طبيعي يتخذ لنزع الكسوة القديمة… pic.twitter.com/8ffhLXWFdk — د. حزام بن سعود السبيعي (@DrHuzam) March 20, 2024

وتظهر لقطات من عام 2021 منشورة على يوتيوب لتبديل ستار الكعبة، مراحل هذه العملية التي تبدأ بقطع الأجزاء التي تثبت الستار من الأسفل، قبل رفع الستار القديم وإنزال الجديد.