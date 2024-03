مصدومة وملامح شاحبة.. أول ظهور للأميرة كيت ميدلتون بعد إصابتها بالسرطان (فيديو)

وطن – بعد أسابيع من الاختفاء الرسمي التام، عقب خضوعها لجراحة في البطن في يناير الماضي، أعلنت الأميرة “كيت ميدلتون” قرينة الأمير وليام، الجمعة، إصابتها بالسرطان وأنها في المراحل الأولى من العلاج الكيميائي.

وأعربت الأميرة كيت عن أملها في التعافي بأقرب وقت وذلك في فيديو تداولته وسائل إعلام بريطانية، مما أثار حالة من الحزن في أوساط العائلة المالكة ومحبيها.

وأوضح بيان الأميرة كيت ميدلتون المصوّر أنها عندما أجرت عملية جراحية في البطن في يناير/كانون الثاني الماضي، لم يكن معروفاً أنها مصابة بالسرطان.

وأضافت الأميرة: “لكن الاختبارات التي أجريت بعد العملية أظهرت وجود السرطان، ولذلك نصحني فريقي الطبي بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي، وأنا الآن في المراحل الأولى من هذا العلاج”.

وجاء إعلان الفيديو بعد أسابيع من انتشار التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول مكان وجودها وحالتها الصحية منذ دخولها المستشفى في يناير/كانون الثاني، لإجراء عملية جراحية غير محددة في البطن وتكهنات بإصابتها بمرض السرطان وهو الأمر الذي نفاه القصر الملكي.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024