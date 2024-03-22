مصدومة وملامح شاحبة.. أول ظهور للأميرة كيت ميدلتون بعد إصابتها بالسرطان (فيديو)

وطن – بعد أسابيع من الاختفاء الرسمي التام، عقب خضوعها لجراحة في البطن في يناير الماضي، أعلنت الأميرة “كيت ميدلتون” قرينة الأمير وليام، الجمعة، إصابتها بالسرطان وأنها في المراحل الأولى من العلاج الكيميائي.

وأعربت الأميرة كيت عن أملها في التعافي بأقرب وقت وذلك في فيديو تداولته وسائل إعلام بريطانية، مما أثار حالة من الحزن في أوساط العائلة المالكة ومحبيها.

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان

وأوضح بيان الأميرة كيت ميدلتون المصوّر أنها عندما أجرت عملية جراحية في البطن في يناير/كانون الثاني الماضي، لم يكن معروفاً أنها مصابة بالسرطان.

وأضافت الأميرة: “لكن الاختبارات التي أجريت بعد العملية أظهرت وجود السرطان، ولذلك نصحني فريقي الطبي بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي، وأنا الآن في المراحل الأولى من هذا العلاج”.

وجاء إعلان الفيديو بعد أسابيع من انتشار التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول مكان وجودها وحالتها الصحية منذ دخولها المستشفى في يناير/كانون الثاني، لإجراء عملية جراحية غير محددة في البطن وتكهنات بإصابتها بمرض السرطان وهو الأمر الذي نفاه القصر الملكي.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

ولم تتم رؤية الأميرة كيت (42 عاماً)، علناً منذ عيد الميلاد حتى ظهر مقطع فيديو هذا الأسبوع لها مع زوجها الأمير ويليام، وريث العرش، وهما يسيران من متجر مزرعة بالقرب من منزلهما في وندسور.

قصر كنسينغتون نفى من قبل

وقال شبكة pbs إن قصر كنسينغتون لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول حالة كيت باستثناء القول إنها ليست مرتبطة بالسرطان، وأن الجراحة كانت ناجحة وأن التعافي سيبقي الأميرة بعيدة عن الواجبات العامة حتى أبريل.

وتمثل هذه الأخبار صدمة أخرى للعائلة المالكة منذ الإعلان الشهر الماضي عن أن الملك تشارلز الثالث يعالج من نوع غير محدد من السرطان تم اكتشافه أثناء خضوعه لعملية جراحية لتضخم البروستاتا الحميد.

ووفق المصدر انسحب تشارلز، البالغ من العمر 75 عامًا، من واجباته العامة أثناء علاجه من السرطان، على الرغم من ظهوره بشكل متكرر في الصور وهو يعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وكبار الشخصيات، بل وشوهد وهو يذهب إلى الكنيسة.

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واخيراً بيان رسمي : ظهرت #كيت_ميدلتون

بنفسها وأعلنت إصابتها بمرض السرطان ..

وأنها حالياً تخضع لجلسات علاج الكيماوي .

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خلي حقين نظرية القتل يهجدون الان ! 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/k0xJua895r — خبيرة مظـهر 🎀 (@Celebs55Fashion) March 22, 2024

صورة عيد الأم

من ناحية أخرى، كانت كيت ميدلتون بعيدة عن الأنظار، مما أدى إلى أسابيع من التكهنات والقيل والقال. ومحاولات وضع حد للشائعات من خلال نشر صورة لها في عيد الأم في المملكة المتحدة محاطة بأطفالها الثلاثة المبتسمين، ولكن الصور جاءت بنتائج عكسية عندما سحبت وكالة أسوشيتد برس ووكالات أنباء أخرى الصورة لأنه تم التلاعب بها واتضح أنها مزيفة.

وأصدرت كيت بياناً في اليوم التالي اعترفت فيه بما حدث واعتذرت عن “أي ارتباك” تسببت فيه الصورة. لكن هذا لم يفعل الكثير لقمع التكهنات.

وحتى أن اللقطات التي نشرتها The Sun وTMZ والتي ظهرت لكيت ووليام وهما يتسوقان أثارت موجة جديدة من الشائعات، حيث رفض بعض المحققين تصديق أن الفيديو أظهر كيت على الإطلاق.

تجسس على السجلات الطبية

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت هيئة مراقبة الخصوصية البريطانية إنها تحقق في تقرير يفيد بأن العاملين في مستشفى لندن الخاص الذي عولجت فيه حاولوا التجسس على سجلاتها الطبية أثناء خضوعها لعملية جراحية في البطن.

وأضافت الصحيفة إن كيت ميدلتون التي تزوجت ويليام في حفل زفاف خيالي عام 2011، عززت شعبية وجاذبية النظام الملكي البريطاني في جميع أنحاء العالم أكثر من أي ملك آخر منذ الأميرة ديانا.