فيديو مرعب .. معركة تنين الكومودو على جانب الطريق تثير فزع المصريين!

وطن – أعاد رواد مواقع التواصل مشاركة فيديو مرعب لصراع بين اثنين من تنين الكومودو على طريق رئيسي في مصر، بعد واقعة “أسد التجمع”.

فيديو الواقعة التي تعود للعام الماضي كشف خروج اثنين من تنين الكومودو وتصارعهما بجانب طريق رئيسي وبالقرب من حقول زراعية ما أثار الرعب والفزع في قلوب المارة الذي تصادف مرورهم على الطريق.

وسخر مصور الفيديو من قيام أحد المزارعين بملاحقة الكومودو بعصا دون خشيته من الإصابة بأذى أو ربما لعدم معرفته بأن الكومودو متوحش ومفترس.

بعد أسد التجمع.. حقيقة ظهور تنين الكومودو على إحدي الطرق الزراعية pic.twitter.com/xmZEAOxKMW — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 22, 2024

وتساءل رواد التواصل عن سبب ظهور الكومودو في هذه المنطقة وخروجه على طريق رئيسي كما طالبوا السلطات بملاحقته لتجنب إصابته للحيوانات والبشر والأطفال.

وقبل أيام أثار أسد الرعب في منطقة التجمع الأول شرق العاصمة المصرية القاهرة حيث فوجئ سكان المنطقة بتجوله في أحد شوارعها مساء الثلاثاء الماضي.

وتمكن الأهالي بمساعدة الأجهزة الأمنية من الإمساك بالأسد والسيطرة عليه، وتسليمه لوزارة الزراعة.