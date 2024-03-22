الرئيسية » حياتنا » فيديو مرعب .. معركة تنين الكومودو على جانب الطريق تثير فزع المصريين!

فيديو مرعب .. معركة تنين الكومودو على جانب الطريق تثير فزع المصريين!

بقلم
تنين الكومودو

وطن – أعاد رواد مواقع التواصل مشاركة فيديو مرعب لصراع بين اثنين من تنين الكومودو على طريق رئيسي في مصر، بعد واقعة “أسد التجمع”.

فيديو الواقعة التي تعود للعام الماضي كشف خروج اثنين من تنين الكومودو وتصارعهما بجانب طريق رئيسي وبالقرب من حقول زراعية ما أثار الرعب والفزع في قلوب المارة الذي تصادف مرورهم على الطريق.

وسخر مصور الفيديو من قيام أحد المزارعين بملاحقة الكومودو بعصا دون خشيته من الإصابة بأذى أو ربما لعدم معرفته بأن الكومودو متوحش ومفترس.

وتساءل رواد التواصل عن سبب ظهور الكومودو في هذه المنطقة وخروجه على طريق رئيسي كما طالبوا السلطات بملاحقته لتجنب إصابته للحيوانات والبشر والأطفال.

وقبل أيام أثار أسد الرعب في منطقة التجمع الأول شرق العاصمة المصرية القاهرة حيث فوجئ سكان المنطقة بتجوله في أحد شوارعها مساء الثلاثاء الماضي.

وتمكن الأهالي بمساعدة الأجهزة الأمنية من الإمساك بالأسد والسيطرة عليه، وتسليمه لوزارة الزراعة.

 

قد يعجبك أيضاً

"الإمارات أولا ثم السعودية".. لماذا تدعم إسرائيل النفوذ الإماراتي في غزة وتفضله؟

“الإمارات أولا ثم السعودية”.. لماذا تدعم إسرائيل النفوذ الإماراتي في غزة وتفضله؟

إعلانات احتيالية باسم العلاج الطبيعي أدت لوفاة عمانيين في الهند والسلطنة تحذر مواطنيها

إعلانات احتيالية باسم العلاج الطبيعي أدت لوفاة عمانيين في الهند والسلطنة تحذر مواطنيها

الفياجرا .. اكتشاف علمي جديد ومثير عن الحبة الزرقاء

تحذير أمريكي غامض قبل أيام ألمح لهجوم موسكو يثير شكوكا واسعة.. استفز بوتين

تحذير أمريكي غامض قبل أيام ألمح لهجوم موسكو يثير شكوكا واسعة.. استفز بوتين

تنين الكومودو

فيديو مرعب .. معركة تنين الكومودو على جانب الطريق تثير فزع المصريين!

علي العيسائي يفتح ملف حصار قطر والخلاف الخليجي ويناقش أسبابه

مسؤول عُماني يفتح ملف حصار قطر والخلاف الخليجي ويناقش أسبابه (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior