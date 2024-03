شاهد مباراة الجزائر ضد بوليفيا الودية بجودة عالية بث مباشر

وطن- ينتظر عشاق كرة القدم مشاهدة مباراة الجزائر ضد بوليفيا، الجمعة، الودية تحت قيادة المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، على ميدان ملعب “نيلسون مانديلا”.

وستنطلق مباراة الجزائر ضد بوليفيا الودية بصافرة حكم المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب.

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” ودول الخليج العربي، عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

بينما ستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، على أن تكون بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

كما وستبث وقائع أحداث مباراة الجزائر ضد بوليفيا الودية خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس/ آذار الجاري، على القناة الجزائرية السادسة.

United in purpose, gearing up for the next challenge 💪🏻🇩🇿⚽

متحدون لهدف واحد، جاهزون للتحدي المقبل 💪🏻🇩🇿⚽ #LesVerts⭐⭐ | #123vivalAlgérie🇩🇿| #FIFAseries pic.twitter.com/bcTkQzJzZg

— Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) March 21, 2024