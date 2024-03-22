شاهد مباراة الجزائر ضد بوليفيا الودية بجودة عالية بث مباشر

وطن- ينتظر عشاق كرة القدم مشاهدة مباراة الجزائر ضد بوليفيا، الجمعة، الودية تحت قيادة المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، على ميدان ملعب “نيلسون مانديلا”.

وستنطلق مباراة الجزائر ضد بوليفيا الودية بصافرة حكم المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب.

شاهد مباراة الجزائر ضد بوليفيا

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” ودول الخليج العربي، عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

بينما ستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، على أن تكون بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

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القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوليفيا الودية

كما وستبث وقائع أحداث مباراة الجزائر ضد بوليفيا الودية خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس/ آذار الجاري، على القناة الجزائرية السادسة.

United in purpose, gearing up for the next challenge 💪🏻🇩🇿⚽

متحدون لهدف واحد، جاهزون للتحدي المقبل 💪🏻🇩🇿⚽ #LesVerts⭐⭐ | #123vivalAlgérie🇩🇿| #FIFAseries pic.twitter.com/bcTkQzJzZg — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) March 21, 2024

وجاء تردد قناة ” TV6 Algérie HD” على القمر الصناعي النايل سات، 11679. كما ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

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وشهدت تشكيلة المنتخب الجزائري لكرة القدم (محاربو الصحراء) في معسكر التوقف الدولي لشهر مارس/ آذار الجاري، استبعاد العديد من اللاعبين المخضرمين وهم رياض محرز وإسلام سليماني ويوسف بلايلي وسفيان فيغولي.

غيابات نجوم المنتخب الجزائري

وغاب عن تشكيلة المنتخب الجزائري الثنائي إسماعيل بن ناصر وهشام بوداوي بسبب الإصابة، مع عودة ياسين براهيمي لاعب نادي الغرافة وهداف الدوري القطري الممتاز بعد غياب طويل عن المشاركة الدولية مع محاربو الصحراء الجزائري.

وسيلتقي منتخب الجزائر، الثلاثاء، أمام جنوب أفريقيا في مباراة ودية، ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا في شهر يونيو/ حزيران المقبل.