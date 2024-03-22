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“رسالة للمطبعين” .. حارس أمن إسرائيلي يستفزّ المسلمين وهو يدوس راية التوحيد!

بقلم
إسرائيلي يدوس راية التوحيد لا اله الا الله

وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، فجّر حالة من الغضب في صفوفهم، يظهر قيام اسرائيلي بزيّ حارس أمن وهو يدوس راية عليها عبارة التوحيد “لا إله الا الله”.

وتناقل النشطاء فيديو قالوا إنّه لحارس أمن إسرائيلي، وقد جعل من راية خضراء اللون عليها عبارة التوحيد “لا اله إلا الله محمد رسول الله”، ممسحة للبلاط، وظهر يدوسها بقدمه وهو يضحك، في مشهدٍ مستفزّ أثار غضب المغردين العرب والمسلمين .

وأشار المغرّدون إلى أن الواقعة صورت من احتفالات الإسرائيليين بما يسمى “عيد المساخر”.

ونشر المقطع، مغرّد معلقاً عليه بالقول: سؤال لجميع العالم العربي المسلم هذا يرضيكم؟؟. ما يسمى بعيد المساخر، حقير عنصري يدوس برجله على علم لا اله الا الله محمد رسول الله. انا اعتذر عن نشر الفيديو لكن مجبور حتى تشوفوا المساخر الي بتصير انسوا العلم لمين تابع او مين الحزب شوفوا ايش مكتوب عليه فقط”.

بينما علّق مغرد آخر: “نسخة للي بحكي مش حرب دينية ما يسمى بعيد المساخر، حقير عنصري يدوس برجله على علم لا اله الا الله محمد رسول الله”.

فيما كتب ثالث: “هولاء الصهاينة هم من يطبع معهم الان السعوديين والإماراتيين والأردنيين والسيسي والبحرين والمغرب إلى آخر المطبعين العرب والمسلمين، يدوس على علم التوحيد والعياذ بالله، انهم يكرهون العرب والمسلمين، و لاجدال فى ذلك!”.

وعيد المساخر هو أحد الأعياد اليهودية الرئيسية، إذ يعد من أكثر الأيام شعبية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويكون يوم مرح واحتفالا كرنفاليا في ذكرى هزيمة اليهود لأعدائهم، وإحباط مخطط الوزير الفارسي (هامان حجي) لإبادتهم في جميع أنحاء المملكة الفارسية، في القرن الخامس قبل الميلاد.

يمتد عيد المساخر يوما واحدا، ويتفاوت كل عام حسب التقويم العبري، ويعد حسب القانون الإسرائيلي إجازة اختيارية.

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إسرائيلي يدوس راية التوحيد لا اله الا الله

“رسالة للمطبعين” .. حارس أمن إسرائيلي يستفزّ المسلمين وهو يدوس راية التوحيد!

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