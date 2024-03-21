نجود السودانية تستفز رجال السودان: “الرجل عندي أداة إنجاب فقط” (فيديو)

وطن – أثارت مشهورة منصات التواصل الاجتماعي “نجود السودانية”/ جدلاً واسعاً وانتقادات حادة بعد زعمها أن الرجل لا يمثل شيئاً بالنسبة للمرأة “إلا مجرد أداة للإنجاب” حسب وصفها الذي اعتبرته وجهة نظر شخصية.

وظهرت نجود السودانية في مقابلة عبر برنامج بودكاست talk show الذي يقدمه صانع المحتوى السوداني “أحمد جبارة” لتقول إن “الرجل من وجهة نظرها أداة للإنجاب مع احترامي.”

نجود السودانية تثير الجدل: “من وجهة نظري الرجل هو مجرد أداة للإنجاب!!” pic.twitter.com/ujswcPSrnS — Golden Dose (@GoldenDose) March 21, 2024

وطلب منها المذيع أن ترفع صوتها ليسمع المشاهدون ما تقوله فكررت كلامها الذي أثار تعجب محاورها، والذي سارع لسؤالها إن كان هذا الكلام سيسبب لها المشاكل مع الجنس الآخر فردت ببرود : “نعم أعرف”. واستدركت: “وجهة نظري أنا حرة”.

نجود السودانية تثير غضب الرجال

وأضافت نجود السودانية ضاحكة وهي تحرك أصابعها :”أحط إصبعي في عين أتخن تخين”.

فعاود المذيع ليسألها إن كان لديها مشاكل مع الرجال فنفت ذلك مشيرة إلى أن أغلبية أصدقائها من الرجال وتحب الصداقة بين الرجل والمرأة، حسب قولها.

وعاد جبارة ليقول لها:”هل هناك مبرر لكرهك للرجال؟” فقاطعته :” أنا لم أقل أني أكره الرجال.. لكنه ليس كما يقول البعض أن الرجل سند أو ظهر للمرأة”.

وقوبل كلام نجود السودانية بهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إكس- تويتر سابقاً- متهمين إياها بالعقد النفسية وكراهية الرجال.

وفي هذا السياق وقال “فواز اللعبون“: “من وجهة نظري أن المرأة التي تتبنى مقولة الرجل أداة للإنجاب تعاني ثلاث عُقَد نفسية، ولا أعني هذى المرأة بعينها، بل أتكلم بالعموم.”

واستدرك :”إخفاقها في العثور على الزوج المناسب، ولذا تحاول إقناع الناس بأنها زاهدة في الرجال؛ لكونهم مجرد أدوات إنجاب.وتجاربها الشخصية الأليمة مع الرجال، ولذا تحاول الإساءة إليهم، وأنهم مجرد أدوات.”

ما تفسيركم؟

في وجهة نظري غير المتواضعة أن المرأة التي تتبنى مقولة (الرجل أداة للإنجاب) تعاني ثلاث عُقَد نفسية، ولا أعني هذى المرأة بعينها، بل أتكلم بعموم: ١. إخفاقها في العثور على الزوج المناسب، ولذا تحاول إقناع الناس بأنها زاهدة في الرجال؛ لكونهم مجرد أدوات إنجاب.

٢. تجاربها… pic.twitter.com/Cqy6Tnr75P — فواز اللعبون 🇸🇦 (@fawaz_dr) March 21, 2024

وعبر آخر عن اعتقاده بأن نجود لديها عقدة نفسية ولم تجد الرجل الذي يحترمها كزوجة سوية، وأضاف “فطبيعي يخرج منها هذا الكلام الذي سببه نبذها لإنها فقط أداة شهوة عابرة وتشعر بالنقص”.

وعقّب “مفلح عايض القحطاني”: “ما دام الرجل أداة للإنجاب من وجهة نظرها فهي أداة للولادة من وجهي نظري لها فقط”.