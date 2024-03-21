الرئيسية » الهدهد » نجود السودانية تستفز رجال السودان: “الرجل عندي أداة إنجاب فقط” (فيديو)

نجود السودانية تستفز رجال السودان: “الرجل عندي أداة إنجاب فقط” (فيديو)

بقلم
نجود السودانية تستفز رجال السودان: "الرجل عندي أداة إنجاب فقط"

وطن – أثارت مشهورة منصات التواصل الاجتماعي “نجود السودانية”/ جدلاً واسعاً وانتقادات حادة بعد زعمها أن الرجل لا يمثل شيئاً بالنسبة للمرأة “إلا مجرد أداة للإنجاب” حسب وصفها الذي اعتبرته وجهة نظر شخصية.

وظهرت نجود السودانية في مقابلة عبر برنامج بودكاست talk show الذي يقدمه صانع المحتوى السوداني “أحمد جبارة” لتقول إن “الرجل من وجهة نظرها أداة للإنجاب مع احترامي.”

وطلب منها المذيع أن ترفع صوتها ليسمع المشاهدون ما تقوله فكررت كلامها الذي أثار تعجب محاورها، والذي سارع لسؤالها إن كان هذا الكلام سيسبب لها المشاكل مع الجنس الآخر فردت ببرود : “نعم أعرف”. واستدركت: “وجهة نظري أنا حرة”.

نجود السودانية تثير غضب الرجال

وأضافت نجود السودانية ضاحكة وهي تحرك أصابعها :”أحط إصبعي في عين أتخن تخين”.

فعاود المذيع ليسألها إن كان لديها مشاكل مع الرجال فنفت ذلك مشيرة إلى أن أغلبية أصدقائها من الرجال وتحب الصداقة بين الرجل والمرأة، حسب قولها.

وعاد جبارة ليقول لها:”هل هناك مبرر لكرهك للرجال؟” فقاطعته :” أنا لم أقل أني أكره الرجال.. لكنه ليس كما يقول البعض أن الرجل سند أو ظهر للمرأة”.

وقوبل كلام نجود السودانية بهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إكس- تويتر سابقاً- متهمين إياها بالعقد النفسية وكراهية الرجال.

وفي هذا السياق وقال “فواز اللعبون“: “من وجهة نظري أن المرأة التي تتبنى مقولة الرجل أداة للإنجاب تعاني ثلاث عُقَد نفسية، ولا أعني هذى المرأة بعينها، بل أتكلم بالعموم.”

واستدرك :”إخفاقها في العثور على الزوج المناسب، ولذا تحاول إقناع الناس بأنها زاهدة في الرجال؛ لكونهم مجرد أدوات إنجاب.وتجاربها الشخصية الأليمة مع الرجال، ولذا تحاول الإساءة إليهم، وأنهم مجرد أدوات.”

وعبر آخر عن اعتقاده بأن نجود لديها عقدة نفسية ولم تجد الرجل الذي يحترمها كزوجة سوية، وأضاف “فطبيعي يخرج منها هذا الكلام الذي سببه نبذها لإنها فقط أداة شهوة عابرة وتشعر بالنقص”.

وعقّب “مفلح عايض القحطاني”: “ما دام الرجل أداة للإنجاب من وجهة نظرها فهي أداة للولادة من وجهي نظري لها فقط”.

قد يعجبك أيضاً

بليلة الخميس كالعادة.. السيسي يحرك أسعار البنزين والسولار ويُلهب ظهور المصريين بزيادة كارثية

بليلة الخميس كالعادة.. السيسي يحرك أسعار البنزين والسولار ويُلهب ظهور المصريين بزيادة كارثية

استطلاع رأي.. هكذا يرى الفلسطينيون حماس والسلطة ودول عربية بينها قطر واليمن وإيران والأردن

استطلاع رأي.. هكذا يرى الفلسطينيون حماس والسلطة ودول عربية بينها قطر واليمن وإيران والأردن

فُجر الاحتلال.. مشهد دموي صادم لاغتيال فلسطينيين وثقته كاميرات العدو

فُجر الاحتلال.. مشهد دموي صادم لاغتيال فلسطينيين وثقته كاميرات العدو

نخبة الإماراتيين في معتقلات ابن زايد.. دعاة خلف القضبان يفتقدهم رمضان

نخبة الإماراتيين في معتقلات ابن زايد.. دعاة خلف القضبان يفتقدهم رمضان

الخليفة المحتملة.. جو إي ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

الخليفة المحتملة.. من هي ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون؟

نجود السودانية تستفز رجال السودان: "الرجل عندي أداة إنجاب فقط"

نجود السودانية تستفز رجال السودان: “الرجل عندي أداة إنجاب فقط” (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior