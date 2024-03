مانشستر سيتي وتشيلسي مهددان بالطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز.. ما القصة!

وطن- أفادت تقارير صحيفة إنجليزية، الأربعاء، بأن نادي مانشستر سيتي حامل اللقب السابق وتشيلسي مهددان بالطرد من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الأشهر القليلة القادمة.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، بأن فريقا مانشستر سيتي وتشيلسي يواجهان خطر الطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، في حال ثبت إدانتهما بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وأضافت الصحيفة، ” مانشستر سيتي يواجه 115 تهمة من المسؤولين في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فبراير عام 2023، ومن المحتمل أن تعقد لجنة مستقلة من أجل النظر في القضية خلال الفترة القادمة”.

وتابعت، ” تشيلسي لم يتم توجيه التهمة الرسمية له بعد، لكن تم الإبلاغ الصيف الماضي أنه قد ارتكب مخالفات مالية خلال حقبة المالك الروسي السابق رومان إبراهيمو فيتش، حيث قام بدفع لوكلاء من حسابات لم تمر عبر الدفاتر الرسمية للنادي”.

وبينت، بأن أحدث الحسابات المالية لنادي تشيلسي قد أظهرت بأن تم وضع مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني جانباً، حينما اشترى المالك الأمريكي تود بويلي النادي، من أجل تغطية التكاليف القانونية المحتملة لذلك.

واستكملت، ” تم تحذير نادي مانشستر سيتي وتشيلسي أنهما قد يواجهان العقوبة القصوى الآن من قبل اللجنة، التي خصمت 4 نقاط من رصيد فريق نوتنغهام فورست هذا الأسبوع لذات السبب”.

