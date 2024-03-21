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فُجر الاحتلال.. مشهد دموي صادم لاغتيال فلسطينيين وثقته كاميرات العدو

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فُجر الاحتلال.. مشهد دموي صادم لاغتيال فلسطينيين وثقته كاميرات العدو

وطن – حصلت قناة “الجزيرة” على مشاهد حصرية قالت إنها التقطت بكاميرا مسيرة إسرائيلية، وتظهر ملاحقة 4 شبان مدنيين فلسطينيين واستهدافهم بعدة صواريخ بمنطقة السكة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو التقط في، فبراير شباط الماضي، 4 شبان وهو يمشون في طريق ترابي وسط المنازل المدمرة ويبحثون عن منازلهم في منطقة السكة، التي شهدت قصفاً وعمليات عسكرية لقوات الاحتلال منذ بدء توغلها في المحافظة الجنوبية أوائل ديسمبر الماضي.

اغتيال المدنيين الفلسطينيين بدم بارد

وفجأة تنهال صواريخ عليهم فيستشهد اثنان في الحال كما أظهر المقطع، وبدا من صورة مقربة للمشهد المؤلم أن الشبان لم يكونوا يحملون السلاح ولا يشكلون خطراً على أي شيء.

وأظهر مشهد آخر أحد الشبان الأربع الذي نجا من المجزرة وهو يسير على ذات الطريق مبتعداً عن طريق الاستهداف، ولكن المسيرة ذاتها لم تلبث أن استهدفت الشاب الذي بدا وهو يحمل ملابس في يديه.

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وأظهر مشهد آخر استهداف الشاب الرابع في شريط صوره القاتل ولكنه أخفق في إخفاء الدليل بحسب تقرير لمراسلة الجزيرة “سلام خضر”.

ووفق المصدر فإن هذه المنطقة شهدت قصفا إسرائيليا وعمليات عسكرية منذ بدء التوغل في المحافظة الجنوبية أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.

طائرات رباعية تزرع الموت

وفي إطار الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد قطاع غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، يستخدم الجيش الإسرائيلي طائرات بدون طيار صغيرة (أو كوادكوبتر) لإطلاق النار بشكل مباشر على الفلسطينيين، مما أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم.

ووفق “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” فقد زاد الجيش الإسرائيلي من استخدامه للطائرات الرباعية التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا – والتي كان استخدامها في السابق مقصورًا على الأغراض الاستخباراتية – لقتل وجرح الفلسطينيين.

وقال الأورومتوسطي إن جيش الاحتلال صعد من وتيرة جرائم القتل العمد والإعدامات خارج نطاق القضاء والقتل القضائي بحق المدنيين الفلسطينيين من خلال الاستهداف المباشر بالقناصين والطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، إضافة إلى القصف الجوي والمدفعي للمناطق السكنية.

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