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ستوديو الأهرام.. فيديو مرعب متداول يعيد حريق القاهرة إلى الواجهة مجددا

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حريق نشب في محطة وقود في محافة قنا

وطن – يواصل حريق ستوديو الأهرام في مصر، جذب الأنظار بعدما اندلعت نيران هائلة في موقع تصوير أحد المسلسلات.

وفي الساعات الماضية، تجدد الجدل بشأن الحادثة التي هزت مصر، بعد تداول مقطع فيديو، ادّعى ناشروه أنه يوثق مشاهد لحريق نشب في منطقة تصوير أحد المسلسلات في مصر، في إشارة للحريق الذي اندلع في استوديو الأهرام في الجيزة.

ويُظهر الفيديو، كرة لهب عملاقة تعلو في عنان السماء ويُزعم أنها لحريق ستوديو الأهرام في مصر.

وقال ناشطون، عن مقطع الفيديو المتداول، إنه يُظهر استخدم مواد كيمائية في موقع التصوير الملاصق لعقارات سكنية، ما يُظهر حجم الاستهتار بأرواح المواطنين.

حقيقة الفيديو المتداول

وهذا الفيديو المتداول والمنسوب إلى حريق ستوديو الأهرام في مصر “مضلل”، حيث تبين أنّه قديم ويعود إلى يونيو/حزيران عام 2023، وليس لحريق نشب في موقع تصوير أحد المسلسلات.

ونُشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 13 يونيو من العام الماضي، على أنه يعود لحريق نشب في محطة وقود في منطقة المعنا شرقي محافظة قنا المصرية، حينها.

وحينها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق داخل محطة الوقود وكافتيريا مجاورة، وإخماد الحريق بمقطورة مشتعلة، دون تسجيل أي إصابات، ما عدا إصابة سائق المقطورة الذي سحبها بعيدًا عن المنازل السكنية.

حريق ستوديو الأهرام

يُشار إلى أن فجر السبت 16 مارس/آذار الجاري، شهد اندلاع حريق في موقع تصوير باستوديو الأهرام في مدينة العمرانية، في محافظة الجيزة.

وبحسب وسائل الإعلام والقائمين على مسلسل “المعلم”، فقد تعرضت ديكورات المسلسل الذي يعرض في شهر رمضان الجاري ولم يتم الانتهاء من تصوير مشاهده حتى هذه الأيام، لحريق كبير، لكن دون إصابة أي من أفراد طاقم العمل.

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ستوديو الأهرام.. فيديو مرعب متداول يعيد حريق القاهرة إلى الواجهة مجددا

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