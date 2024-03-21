رانيا فريد شوقي نشرت لها صورة نادرة.. من هي سهير ترك آخر زوجات “وحش الشاشة”؟

وطن – توفيت في القاهرة “سهير ترك” والدة الفنانة رانيا فريد شوقي وأرملة الفنان الراحل فريد شوقي وآخر زوجاته بعد تدهور حالتها الصحية.

وكشفت مصدر مقرب من رانيا فريد شوقي لوسائل إعلام مصرية أن سهير ترك تعرضت لوعكة صحية شديدة منذ ما يقرب من 15 يوما، لكن حالتها استدعت نقلها إلى المستشفى.

وفاة سهير ترك

وظلت هناك تحت الملاحظة لعدة أيام، وتحسنت حالتها لفترة، ثم تدهورت بشكل ملحوظ مرة أخرى، وكان بجوارها ابنتيها رانيا وعبير فريد شوقي.

ونعت رانيا فريد شوقي والدتها على حسابها في موقع “فيسبوك” ونشرت صورة نادرة لها مع والدها الذي كان معجبوه يلقبونه بـ “ملك الترسو” و”وحش الشاشة” وكتبت معلقة عليها: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي نور عيني المغفورة لها بإذن الله تعالى السيدة الفاضلة سهير ترك.”

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وأضافت أن صلاة الجنازة ستقام عليها، اليوم الخميس، بعد صلاة الظهر في مسجد الكواكبي الذي بناه الفنان الراحل فريد شوقي على نفقته بالعجوزة، والدفن في مقابر العائلة في طريق الفيوم” وختمت :”برجاء الدعاء للمتوفاة في هذه الأيام المباركة”.

ناهد السباعي تعلق

وأعلنت الممثلة ناهد السباعي خبر وفاة سهير الترك، وشاركت صورة تجمعها بها، على حسابها في “انستغرام ” وعلقت عليها قائلة: “إن لله وإن إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجة جدي السيدة سهير ترك والدة خالاتي رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي نسألكم الفاتحة والدعاء لكل من فقدناهم”.

https://www.instagram.com/nahedelsebai/?hl=ar

كما نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي زوجة الفنان الراحل فريد شوقى، والدة كل من الفنانة رانيا فريد شوقى، والمخرجة عبير فريد شوقى.

وأضافت في منشور على حسابها في “فيسبوك” :” تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحلة؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكانت الفنانة رانيا فريد شوقي كتبت على حسابها في “فيسبوك” متمنية الشفاء لوالدتها أمس أي قبل وفاتها بيوم، وقالت :”اللهم إني استودعتك أمي وقلبها وصحتها وعافيتها وجسدها ، ربي استودعتك أغلى ما أملك فاحفظها لي بعينك التي لا تنام”.

تعرفت عليه كمعجبة

يذكر أن سهير الترك هي الزوجة الرابعة والأخيرة للنجم فريد شوقي، تزوجا في 1970 حتى وفاته عام 1988، وأنجبت منه عبير فريد شوقي ورانيا فريد شوقي لذلك لقب بـ (أبو البنات).

وتحدث الفنان الراحل فريد شوقي خلال ظهوره في برنامج ” هو قال.. هي قالت”، على قناة ” إي آر تي” عن تفاصيل التعارف بينه وبين السيدة سهير ترك، موضحاً أنها تعرفت عليه كـ “معجبة”، أثناء عرضه مسرحية “الدلوعة”، بمشاركة الفنانة نيللي، عام 1968، مؤكداً أنها جاءت له وأعربت عن إعجابها بأدائه وقصة الرواية.

تنبأت بوفاتها

وتابع: “أنا أحب في المرأة، أن تكون طريقة حديثها بها احترام، وهي لم تكن تحدثني بميوعة أو فجاجة، كانت معجبة بالفعل بالفن والتمثيل”.

وكانت صفحة “وحش الشاشة فريد شوقي” نشرت منذ أيام ما كتبته زوجة الفنان الراحل فريد شوقي وكأنها تتنبأ بنهاية حياتها حيث قالت عبر حسابها الشخصي «فيس بوك» قبل 5 أيام من وفاتها: «اللهم اغفر للموتى وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».

وأضافت، «اللهمّ إنّ الموتى نَزَلوا بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبحوا فقراء إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابهم. اللهمّ افسح للموتى في قبورهم مدّ بصرهم، وافرش قبورهم من فراش الجنّة فريد شوقى».