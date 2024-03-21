بليلة الخميس كالعادة.. السيسي يحرك أسعار البنزين والسولار ويُلهب ظهور المصريين بزيادة كارثية

وطن – في قرار مفاجئ وكالعادة في ليلة الخميس وقبل يوم العطلة المعتاد في مصر يوم الجمعة، قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية زيادة سعر البنزين والسولار وإسطوانات الغاز أيضا، ما زاد من غضب المصريين تجاه نظام السيسي الذي دمر اقتصاد الدولة.

وجاءت الأسعار الجديدة للوقود والتي أعلنتها الحكومة المصرية كالتالي:

أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر بعد الزيادة

ـ سعر السولار 10 جنيهات بدلاً من 8:50 جنيه.

ـ سعر البنزين 95 ارتفع إلى 13:50 جنيه بدلاً من 12:50 جنيه.

ـ سعر البنزين 92 ارتفع إلى 12:50 جنيه بدلا من 11:50 جنيه.

ـ سعر أنبوبة البوتجاز ارتفع إلى 100 جنيه بدلاً من 75 جنيهاً.

يشعل النار في الشعب في شهر رمضان المبارك في أنصاص الليالي..بعد وصلة رقيعة من الإفيهات السمجة!

زيادة كبيرة في أسعار السولار وإسطوانات الغاز!

21% للسولار

و33% لإسطوانات الغاز!

جشع مخيف في الزيادة ثم يحدثك عن جشع التجار‼️

إرحلي يا دولة الديون والجباية#مصر#رمضان#البنزين#البوتجاز pic.twitter.com/aXaDOIjP2F — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) March 21, 2024

ومؤخرا زاد نظام السيسي أسعار البنزين والوقود بكافة أنواعه أكثر من مرة بشكل مبالغ فيه، ويبدو أن هذه الزيادات التي تثقل كاهل المواطنين لن تتوقف في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر وزيادة معدلات التضخم وانهيار الجنيه أمام الدولار.

وارتفعت قيمة واردات مصر من الوقود بما يتراوح بين 7 و10% خلال الفترة الماضية تأثراً بتوترات البحر الأحمر التي تسببت في ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.

غضب عبر مواقع التواصل بعد رفع سعر البنزين والسولار

وأثار تحريك سعر السولار والبنزين في مصر موجة غصب واسعة بين المصريين على مواقع التواصل، الذين وجهوا انتقادات حادة لعبد الفتاح السيسي ونظامه.

فين حقل ظهر

و فين الجون اللي جبناه

يا #مكسيكي يا ابن مليكه #البنزين pic.twitter.com/o4K4QkQcVP — كلمة حق لاتقطع رزقا2 (@77las2) March 21, 2024

وقال الإعلامي المصري هيثم أبو خليل معلقا في هذا الشأن:”يشعل النار في الشعب في شهر رمضان المبارك في أنصاص الليالي..بعد وصلة رقيعة من الإفيهات السمجة!” في إشارة لكلمة السيسي الحديثة، الخميس، خلال احتفالية المرأة.

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وتابع أبو خليل:”زيادة كبيرة في أسعار السولار وإسطوانات الغاز! 21% للسولار و33% لإسطوانات الغاز!.. جشع مخيف في الزيادة ثم يحدثك عن جشع التجا.. إرحلي يا دولة الديون والجباية”.

فيما اكتفى وسام عبد الوارث بكتابة:”انا لله و انا اليه راجعون.. رفع أسعار البنزين والسولار.”

انا لله و انا اليه راجعون

رفع أسعار البنزين والسولار pic.twitter.com/IP4uEeKRRu — وسام عبدالوارث (@wessam_elhadad) March 21, 2024

وتصدر وسم “البنزين” مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عقب قرار الحكومة برفع أسعاره إضافة إلى السولار وإسطوانات الغاز.

– في نفس اليوم اللي يطلع يوزع فيه مليارات ويضحك ويقهقه هو وعشيرته يحرق دم الشعب ويفقره ويغلي عليه #البنزين و #السولار

– قولتولي مين عدو الشعب؟ pic.twitter.com/EPnRhsM8rB — محمد أبو سويلم (@bookishhhh) March 21, 2024

ودون حساب موثق باسم “محمد أبو سويلم”:”في نفس اليوم اللي يطلع يوزع فيه مليارات ويضحك ويقهقه هو وعشيرته يحرق دم الشعب ويفقره ويغلي عليه البنزين والسولار.. قولتولي مين عدو الشعب؟”.