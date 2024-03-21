الخليفة المحتملة.. من هي ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون؟

وطن – رغم السرية التي يحيط كيم جونغ أون عائلته بها إلا أن العديد من وكالات الاستخبارات حول العالم، تنقل معلومات حول ابنة الزعيم “جو إي” خليفة والدها في الحكم.

ولا يُعرف عن ابنة الزعيم الكوري الشمالي إلا القليل خصوصاً بعدما أخفى الزعيم زواجه من ري سول جو، فترة من الزمن، ولم تظهر للعلن إلا في عام 2012.

وأول إطلالة علنية لابنته جو إن تعود إلى العام 2022 وحازت مؤخرا لقب “هيانغدو” أي “المرشدة”.

وكل ذلك يدفع للظن أن ابنة كيم جونغ أون قد تخلف والدها يوماً ما، وزاد من ذلك ظهورها رفقة والدها خلال عملية تجريبية لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وتعتقد الاستخبارات الكورية الجنوبية أن جو إي، ابنة كيم جونغ أون والمغنية المشهورة سابقاً ري سول جو سيكون لها شأن في البلاد بعد رحيل الأب.

ولم يعهد يوماً بقيادة كوريا الشمالية إلى امرأة، غير أنه “قد يكون انتماء جو إي إلى سلالة بايكتو المقدّسة ما دفع الزعيم الحالي الى اختيارها خلفاً له”، بحسب فلاديمير تيخونوف الأستاذ المحاضر في العلوم الكورية في جامعة أوسلو.

لقاء مع نجم كرة رياضي أمريكي

وتحدث نجم كرة السلة الأميركي السابق دينيس رودمان، عن لقائه ابنة للزعيم الكوري الشمالي خلال زيارة لكوريا الشمالية قام بها في العام 2013.

وحسب تقاير استخبارية صادرة عن كوريا الجنوبية تزوج كيم جونغ أون بري سول جو في 2009، وأنجبا في 2010. ولهذا يعتقد أن ريو هي أم جو إي، التي ولدت بعد سنتين من ذلك.

وسائل الإعلام في كوريا الشمالية لا تذكر اسم جو إي ولا سنها ولا تشير أو تعترف بأنها ابنة كيم جونغ أون ولكن لا شيء يُعرف عنها غير ذلك – على الأقل في العلن – ويرجح أن يكون عمرها أكثر من 10 سنوات.

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تقديم الولاء لابنة كيم جونغ أون

وخلال عرض عسكري في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس البلد في 8 فبراير، شوهد الماريشال باك جونغ تشون، وهو من الضباط الأوسع نفوذاً في كوريا الشمالية، راكعاً أمام جو إي.

واعتبر محلّلون ذلك دليلاً لا لبس فيه على تأدية فروض الولاء ورأى أهن تشان-إل الجندي السابق في كوريا الشمالية الذي بات يعمل في مجال الأبحاث في كوريا الجنوبية حيث يدير المعهد الدولي للدراسات حول كوريا الشمالية أن “باك يمثّل الجيش الكوري الشمالي وأدى فروض الولاء لجو إي علناً”.

ويعرف والد جو إي بحبّه للسترات الجلدية ويبدو أنه نقل ولعه هذا لابنته.

وفي نوفمبر، صوّر الاثنان بسترة جلدية ونظّارة شمسية. واسترشد كيم جونغ أون بدوره بجدّه كيم إل سونغ في تصفيف شعره وأسلوب لباسه وطريقة تصرّفه في العلن.

وتنعم جو إي بعيش مرفه لكن وفق خبراء ظهرت ابنة كيم جونغ أون متعبة في بعض التسجيلات “فهي تبقى طفلة في النهاية”، بحسب سوو كيم من مركز “ال ام آي كونسالتينغ” والتي كانت تتعاون مع وكالة الاستخبارات الأميركية.