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أسد في القاهرة الجديدة والأهالي يُمسكون به.. فيديو يثير ضجة بمصر

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أسد في القاهرة الجديدة

وطن – أثيرت ضجة في مصر، بعد انتشار مقطع فيديو لظهور شبل أسد في منطقة القاهرة الجديدة، قبل أن يُمسك به مجموعة من الأشخاص.

وظهر في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام محلية، “الشبل” بينما نجح عدد من المواطنين في الإمساك به.

اللافت أن شبل الأسد ظهر وهو عالق في “شبكة مخصصة لصيد الأسماك”، ولم يبدِ رد فعل أو محاولة للإفلات من الإمساك به وبدا مستسلما بشكل كبير.

تحرك أمني

وفي أعقاب ذلك، تحفظت الجهات المختصة على أخذ شبل الأسد، في حين قامت مباحث القاهرة بتحديد هوية مالك الأسد في التجمع الأول، والذي تبين أنه شخص عمره 64 عاماً، مقيم بمدينة نصر.

وقامت المباحث باصطحاب نجله لقسم الشرطة؛ للوقوف على ملابسات امتلاك أسد وسط تجمع سكني.

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يُشار إلى أن مصر سنّت قانونا يخص تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والتي تُلحق نوعاً من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان.

وتضمن القانون في المادة 16 منه العقوبة المقررة على المخالفين التي تضمنت: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

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