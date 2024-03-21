أسد في القاهرة الجديدة والأهالي يُمسكون به.. فيديو يثير ضجة بمصر

وطن – أثيرت ضجة في مصر، بعد انتشار مقطع فيديو لظهور شبل أسد في منطقة القاهرة الجديدة، قبل أن يُمسك به مجموعة من الأشخاص.

وظهر في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام محلية، “الشبل” بينما نجح عدد من المواطنين في الإمساك به.

قفشوا أسد بيلعب في الشارع.. أهالي القاهرة الجديدة قبضوا على شبل هارب في أحدى الفيلات pic.twitter.com/3NTUwQCtK7 — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) March 19, 2024

اللافت أن شبل الأسد ظهر وهو عالق في “شبكة مخصصة لصيد الأسماك”، ولم يبدِ رد فعل أو محاولة للإفلات من الإمساك به وبدا مستسلما بشكل كبير.

تحرك أمني

وفي أعقاب ذلك، تحفظت الجهات المختصة على أخذ شبل الأسد، في حين قامت مباحث القاهرة بتحديد هوية مالك الأسد في التجمع الأول، والذي تبين أنه شخص عمره 64 عاماً، مقيم بمدينة نصر.

وقامت المباحث باصطحاب نجله لقسم الشرطة؛ للوقوف على ملابسات امتلاك أسد وسط تجمع سكني.

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تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في مصر

يُشار إلى أن مصر سنّت قانونا يخص تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والتي تُلحق نوعاً من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان.

وتضمن القانون في المادة 16 منه العقوبة المقررة على المخالفين التي تضمنت: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.