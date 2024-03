نجيب ساويرس يرد على مايك بومبيو بشأن إقامة دولة فلسطينية بعد حرب غزة

وطن – علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تغريدة لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو تحدث فيها الأخير عن مطالب إقامة دولة فلسطينية بعد حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي

ورد ساويرس على تدوينة مايك بومبيو على حسابه بمنصة أكس (تويتر سابقا) وذكر فيها أن “إنشاء دولة فلسطينية رداً على مذبحة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر سيكون بمثابة مكافأة واضحة للإرهاب”.

وعلق رجل الأعمال المصري باللغة الإنجليزية قائلاً: “ماذا عن قبل 7 أكتوبر… هل كان هناك أمل بدولة فلسطينية؟؟”.

How about before Oct 7 … was there a hope of a Palestinian state ?? https://t.co/8OYGl2AxMp

