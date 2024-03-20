نجيب ساويرس يرد على مايك بومبيو بشأن إقامة دولة فلسطينية بعد حرب غزة

وطن – علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تغريدة لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو تحدث فيها الأخير عن مطالب إقامة دولة فلسطينية بعد حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي

ورد ساويرس على تدوينة مايك بومبيو على حسابه بمنصة أكس (تويتر سابقا) وذكر فيها أن “إنشاء دولة فلسطينية رداً على مذبحة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر سيكون بمثابة مكافأة واضحة للإرهاب”.

وعلق رجل الأعمال المصري باللغة الإنجليزية قائلاً: “ماذا عن قبل 7 أكتوبر… هل كان هناك أمل بدولة فلسطينية؟؟”.

How about before Oct 7 … was there a hope of a Palestinian state ?? https://t.co/8OYGl2AxMp — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 19, 2024

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على حماس داخل غزة والتي أدت لاستشهاد 31,553 قتيلا، فيما أُصيب 73,546 شخصا، داخل القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان تقرير صادر عن مبادرة لمنظمات غير حكومية وحكومات ووكالات الأمم المتحدة قد حذر من أن المجاعة ستنتشر في شمال غزة خلال الفترة بين منتصف مارس/ آذار الجاري، ومايو/أيار المقبل.

ووفي الجنوب دخلت محافظات دير البلح وخان يونس ورفح جميعها في المرحلة الرابعة أو “مرحلة الطوارئ”، وفي أسوأ السيناريوهات ستواجه “خطر المجاعة في يوليو/ تموز 2024″، بحسب التقرير.