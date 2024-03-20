مشهد صادم من ليبيا.. فوضى واشتباكات واسعة في مباراة لكرة اليد

وطن – شهدت “قاعة 17 فبراير” بالمدينة الرياضية في العاصمة الليبية طرابلس، أمس الثلاثاء، أعمال فوضى وتخريب عقب انتهاء مباراة نهائي السوبر لكرة اليد بين الأهلي طرابلس والأولمبي والتي انتهت بفوز الأولمبي بفارق هدفين 29-27.

ونشر مدونون على منصات التواصل مقاطع فيديو تظهر عشرات المشجعين في حالة من الارتباك والفوضى على المدرجات.

وبحسب فيديو رصدته “وطن” ظهر دخان كثيف وهو يغطي المدرجات، فيما شوهد عدد من الجمهور وهم يشتبكون مع عناصر من الشرطة وبدت كراسي المنصة وهي تتطاير. وقام مشجعون آخرون برمي الكراسي على أرض الملعب حيث بدا عدد من ضباط الشرطة.

فيديو > أعمال فوضى وتخريب من الجماهير لقاعة 17 فبراير في #طرابلس عقب انتهاء مباراة نهائي السوبر لكرة اليد بين الأهلي طرابلس و الاولمبي والتي انتهت بفوز الاولمبي. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/OZkbozmx5O — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 20, 2024

وفيما لم يصدر أي تعليق من السلطات المحلية أو الرياضية أعلنت إدارة المرافق الرياضية توقف العمل بصالة قاعة 17 فبراير في طرابلس، بعد أحداث الشغب والتخريب التي طالتها من جماهير مباراة الأهلي طرابلس و الأولمبي لكرة اليد.

واقعة مؤسفة

وكانت العاصمة الليبية طرابلس شهدت في أيار مايو الماضي واقعة مؤسفة، بعدما لقي الشاب عبد المهيمن الفلاح، أحد أعضاءِ رابطة مشجعي الاتحاد، مصرعه، بعد إصابته برصاصة في رأسه أودت بحياته.

حيث تم الإعلان عن وفاته بعد نقله إلى المستشفى ومكوثه في الرعاية المركزة بمصحة قرطبة.

وعكست واقعة مقتل “الفلاح” الوضع الأمني البائس الذي تعيشه ليبيا، حيث يمكن استخدام السلاح في القتل بمنتهى السهولة، باعتباره الحل الأسهل والأسرع، حل سحري يخلو من الإنسانية في بلد سيطر عليها قانون الغابة، بعدما انعدم فيها الأمن، واستحوذ فيها من يملك السلاح أو الرجال على كل شيء.