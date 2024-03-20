ما علاقة “مستشارته الفاتنة”؟.. إقالات داخل مكتب نتنياهو بأوامر زوجته سارة تُربك مسؤولي الاحتلال

وطن – تصدرت أنباء إقالة اثنين من كبار موظفي مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسائل إعلام عبرية خلال الساعات الـ 24 الماضية وتبين أن زوجته سارة هي السبب في ذلك.

قناة “الأخبار 12” نقلت أنباء تتحدث عن ترك الناطق باسم الحكومة إيلون ليفي مكتبه منذ أكثر من أسبوع، بسبب تغريدة له تسببت بأزمة دبلوماسية مع الخارجية البريطانية.

وأكدت القناة أن تعليق عمل ليفي كان مسألة وقت بسبب ضغوط زوجة رئيس الوزراء منذ أسابيع لإقالته.

وكان المسؤول قد علَّق على طلب لوزير الخارجية البريطانية، دعا خلاله إسرائيل إلى السماح لمزيد من الشاحنات بدخول غزة.

تغريدة الناطق باسم الحكومة

وعبر تغريدة على حسابه في منصة (X) قال ليفي: “أود أن تكون على دراية بأنه لا قيود على دخول الطعام والماء والأدوية إلى القطاع” مضيفاً عبر المنشور الذي حُذِف بعد ذلك: “يمكنك أن تختبرنا، أرسل 100 شاحنة أخرى يوميًا إلى كرم أبو سالم، سنقوم بإدخالها”.

وبسبب التغريدة خاطبت الخارجية البريطانية نظيرتها الإسرائيلية للاستفسار عمَّا إذا كان موقف ليفي يعبّر عن الموقف الرسمي لحكومة الاحتلال، ما دفع الخارجية الإسرائيلية لتوضيح الموقف، وبعدها على الفور عُلِّقت مهام عمل الناطق باسم الحكومة.

وأكدت القناة أن لديها معلومات بأن تغريدة ليفي لم تكن سوى ذريعة وأن سارة نتنياهو تضغط بشدة من أجل إقالته لأنه كان قد شارك في تظاهرة ضد الإصلاحات القضائية قبل الحرب.

وطوال شهور الحرب الأولى كان ليفي ضيفًا ثابتًا على وسائل الإعلام الدولية، ومسؤول الدعاية الإسرائيلية باللغة الإنجليزية.

لكن بدأت رسائل تصل مجموعة خاصة بموظفي مكتب رئيس الوزراء بشكل مفاجئ على “واتس آب”.

وأظهرت تلك الرسائل ليفي يشارك في تظاهرة، كانت قد نُظِّمَت قبل الحرب، ومنذ ذلك الحين تضغط سارة لإقالته، وفق القناة.

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المستشارة الفاتنة

وضجت وسائل إعلام عبرية بشخصية أخرى مقربة من نتنياهو تعرضت للإقامة وهي مستشارة في مكتب رئيس وزراء الاحتلال.

وتدعى المستشارة الفاتنة غال دابوش، التي أكدت قناة “كان 11″، أن إنهاء خدمتها أثار علامات استفهام داخل مكتب رئيس وزراء الاحتلال حتى اللحظة.

ورغم أن دابوش كانت من العناصر الأكثر تميّزًا إلا أن سارة نتنياهو لم تردها في مكتب زوجها الأمر الذي قد يرتبط بمكائد نسائية.

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وبدت المستشارة أكثر شبابًا وتدل صورتها على غيرة نسائية محتملة، هي التي قادت إلى إقالتها غير المبررة.

وذكرت القناة صراحة أن سارة هي التي طلبت إنهاء عمل دابوش في مكتب زوجها.

وأشارت المستشارة إلى أن دابوش كانت تعمل طوال العام الماضي ضمن الفريق المقرب للغاية من نتنياهو.

طالبت دابوش بتفسيرات حول أسباب الإقالة، إلا أنها لم تتلقَ إجابة وانتقلت للعمل في مكتب وزيرة المواصلات ميري ريغيف، ما يؤشر على أن إقالتها من مكتب نتنياهو ليست بسبب ضعف الكفاءة.