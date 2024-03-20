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كان على وشك العودة.. انتكاسة جديدة لحارس ريال مدريد كورتوا

بقلم
الحارس كورتوا

وطن- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تعرض الحارس البلجيكي الدولي تيبو كورتوا لانتكاسة جديدة بعد تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الركبة، بعد أن كان اللاعب قريب من العودة إلى الملاعب.

وقال نادي ريال مدريد في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة (X)، ” تيبو كورتوا أصيب بتمزق في الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى، بينما كان على وشك العودة، بعد تعافيه من إصابته من التمزق في الرباط الصليبي الأمامي”.

انتكاسة حارس ريال مدريد كورتوا

ولم يخوض حارس نادي ريال مدريد تيبوا كورتوا أي مباراة مع الفريق الملكي الأبيض، منذ تعرض اللاعب لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى في شهر أغسطس/ آب الماضي.

وعاد الحارس البلجيكي كورتوا مؤخراً إلى التدريبات الجماعية مع فريق ريال مدريد، قبل أن يتعرض لانتكاسة جديدة وتعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الركبة اليمنى.

حارس ريال مدريد كورتوا
تيبو كورتوا حارس نادي ريال مدريد
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فيما لم يكشف نادي ريال مدريد في بيانه عن الجدول الزمني لعودة الحارس تيبو كورتوا للالتحاق بالفريق الملكي، حيث أن النادي اكتفى بقوله: “ستتم مراقبة الإصابة”.

كورتوا
إصابة كورتوا حارس ريال مدريد

وسيلتقي فريق ريال مدريد في المباراة القوية القادمة أمام أتلتيك بيلباو، الأحد، في منافسات الجولة ال30 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل مباراة القمة أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد برصيد 72 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة برصيد 64 نقطة للموسم الجاري.

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