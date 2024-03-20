شبيهة كيت ميدلتون وجنون منصات التواصل.. هكذا انتشرت نظرية المؤامرة

وطن – انتشر في منصات التواصل الاجتماعي تساؤلات وتعليقات تشبه اللغز عن كيت ميدلتون زوجة ولي عهد بريطانيا، مع استفسارات وتبني لنظرية المؤامرة بأن من ظهرت في فيديو “متجر وندسور” شبيهة أميرة ويلز.

وأثار غياب أميرة ويلز كيت ميدلتون عن الحياة العامة بعد إجراء عملية جراحية في البطن في يناير/كانون الثاني الماضي، تساؤلات حقيقية وادعاءات جامحة عنها.

وكانت أميرة ويلز كيت ميدلتون قد ظهرت بمقطع فيديو وهي تبتسم وتسير جوار الأمير ويليام، خلال زيارة لمتجر زراعي في وندسور، وفقا للقطات المنشورة على موقع صحيفة “صن” الإلكتروني.

ووثق الفيديو محققاً هاوياً يروج لنظرية مؤامرة خاطئة تزعم أن آخر صورة متداولة لأميرة ويلز في متجر قرب وندسور مع زوجها والتي شاركتها صحيفة الصن البريطانية ما هي في الواقع إلا لمرأة شبيهة بميدلتون.

هل هي شبيهة كيت ميدلتون؟

ووفق بي بي سي ليس هناك أي دليل يشير إلى أن هذا التكهن صحيح، إنما هو أحدث مثال على نظريات المؤامرة الكاذبة المنتشرة على وسائل التواصل حول صحة أميرة ويلز.

وعبر تطبيق “تيك توك” انتشرت فيديوهات لمقاطع تتحدث عن نظرية مؤامرة “شبيهة كيت” و ظهر هذا المحتوى أيضا عبر تطبيق “إكس”.

شاركنا رأيك… هل هي كيت فعلا او انها شبيهة لها او المقطع ذكاء اصطناعي؟؟ https://t.co/Vqj8KJD9oR pic.twitter.com/0XzcS9KkCs — TRAVIS | تراڤس (@iirode0) March 18, 2024

وتقوم خوارزميات كلا الموقعين بدفع المحتوى بناءً على ما يُعتقد أن المستخدمين قد يرغبون في رؤيته.

وتمت التوصية بعشرات مقاطع الفيديو والمشاركات الأخرى التي تروج لنظرية المؤامرة على كل من تطبيقي “تيك توك” و “إكس”.

12 مليون مشاهدة

ووفقا لبيانات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة حصدت الادعاءات الكاذبة حول “شبيهة كيت” أكثر من 12 مليون مشاهدة على “إكس”، وأكثر من 11 مليون مشاهدة على “تيك توك”.

شبيهات كيت ميدلتون هايدي و غابرييلا

و لو قارنا اخر تواجد وظهور لكيت مع هايدي الى درجه ان تصدق انها هايدي او كيت pic.twitter.com/Qo9KYc77yG — SAMIA (@sam2a_) March 19, 2024

الناشطة أمريكية إزميرالدا حصدت بمفردها عن فيديو شبيهة كيت ميتدلتون نحو 2.9 مليون مشاهدة وقالت إن ما دفعها لذلك هو مسألة “الاهتمام العام الحقيقي”.

وتذكر الناشطة عن ذلك وفق ما نقلته بي بي سي: “عادةً ما أحاول الرد على الأشخاص الذين يطلقون ادعاءات، وتلخيص ما يقال بشكل عام، سواء كنت أتفق مع نفس النظرية أم لا”.

ولا يسمح تطبيق “تيك توك”، فإن بالمحتوى المضلل أو الكاذب الذي قد يسبب ضررا كبيرا للأفراد أو المجتمع، بغض النظر عن النية.

وذكر الموقع أنه “يقلل من مدى وصول المحتوى الذي يروج للمؤامرات” حول العائلة المالكة والمجموعات القوية الأخرى التي قد تتعرض لمؤامرات شريرة دون دليل.