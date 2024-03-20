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سيدة تفاجئ جارها المسلم بزجاجة شامبانيا كهدية بمناسبة شهر رمضان (فيديو)

بقلم
سيدة تهدي جارها زجاجة شامبانيا في رمضان

وطن – انتشر مقطع فيديو، يُظهر إقدام سيدة في بريطانيا على تقديم هدية لجارها المسلم، عبارة عن زجاجة “شامبانيا” بمناسبة حلول شهر رمضان.

وفي مقطع الفيديو، قالت السيدة مخاطبة جارها: “أهلًا.. أتيت لأتمنى لك رمضان سعيد.. وأحضرت لك هدية خاصة عبارة عن علبة شامبانيا لك (تقليد معتاد في المناسبات)”.

وصُدم الرجل المسلم قائلا لها: “نحن في رمضان وتهديني شامبانيا؟”، فردّت عليه: “نعم وتستطيع شربه في وقت الليل أليس كذلك؟”.

فقال لها الرجل: “نعم أعرف ولكن لا أستطيع”، فأوضحت السيدة: “لكن سبق لك أن شربت مسبقًا، تسكعنا معا في أعياد الميلاد.. لماذا لا تستطيع الآن؟”.

فأوضح لها أنه لا يمكن شربه، فردت: “أتقول لي أنك كسرت القواعد في أعياد الميلاد ولا تريد كسرها الآن؟”، قبل أن ينفجران من الضحك.

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وداعبته السيدة بالقول: “لن أخبر أحدا إذا فعلتها.. إنها علبة رائعة”، فرد عليها: “أقدر هذه اللفتة والهدية منك، لكنني لن أقبلها في الوقت الحالي”.

فسألته السيدة: “هل أحضرها في وقت لاحق إذا”، ما أثار ضحك الرجل.

عدد المسلمين في بريطانيا وويلز

يُشار إلى أنه بحسب مكتب الإحصاء البريطاني “أو إن إس” (ONS) فإن عدد المسلمين في إنجلترا وويلز ارتفع بمقدار 1.2 مليون خلال السنوات العشر الأخيرة، ليصل عدد السكان المسلمين إلى 3.9 ملايين عام 2021.

ويتركز وجود المسلمين في بريطانيا في 5 مدن، بينها برمنغهام وبرادفورد ومانشستر، ويوجد أكثر من 250 مسجدا في المملكة المتحدة.

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