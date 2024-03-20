تعليمات مشددة وصلت لفريق التفاوض الإسرائيلي في الدوحة.. إعلام عبري كشف تفاصيلها

وطن – أكدت وسائل إعلام عبرية أن تعليمات صدرت لفريق التفاوض الإسرائيلي في قطر، بعدم الموافقة على وقف إطلاق النار ضمن صفقة تبادل مع حماس يجري بحثها عبر وسطاء قطريين ومصريين في الدوحة.

وأعلنت المصادر أن الموضوع الحساس في الوقت الحالي هو وقف إطلاق النار، وكان الاقتراح الأول الذي قدمته حماس للوسطاء هو تثبيت وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الأسرى المدنيين.

تغطية صحفية | القناة الـ 14 العبرية: وفد التفاوض «الإسرائيلي» تلقى تعليمات بعدم الموافقة على وقف إطلاق نار ضمن صفقة التبادل pic.twitter.com/QX2Q4cHlHj — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 20, 2024

وعاد رئيس الموساد ديفيد بارنيا إلى قطر، مساء الثلاثاء، بعد أن أطلع مجلس الحرب على الجولة الأولى الحالية من المفاوضات مع حماس في الدوحة.

ووفق القناة فإن الاقتراح المقدم في قطر لوقف إطلاق النار يشمل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح حوالي 40 أسيراً إسرائيلياً.

ضمانات دولية

وأعلن أسامة حمدان، أحد قادة حماس، اليوم الأربعاء، أن الوسطاء نقلوا موقف إسرائيل من الاقتراح الذي قدمته حركة حماس الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الرد كان سلبياً بشكل عام.

وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة المقاومة الإسلامية – حماس في لبنان أحمد عبد الهادي لوسائل إعلام عربية أن المقاومة لا يمكن أن توافق على أي صفقة دون تقديم ضمانات دولية والتزام واضح بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبحسب قوله فإن حماس هذه المرة قدمت تفاصيل رؤيتها بشأن قضية الأسرى، بشرط أن تكون هناك ضمانات، مشيرا إلى أن القضية الآن في ميدان الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة.

اقرأ أيضا:

ترويج الاحتلال

وأشار إلى أن “كل ما يروجه الاحتلال عن حركة تعرقل المفاوضات كذب، لأن حماس واضحة في مطالبها”، وأضاف أن قيادة المقاومة أبلغت الوسطاء أن المرونة تتطلب توفير ضمانات دولية والتزام واضح بوقف المفاوضات.

وسرد عبد الهادي الشروط الأربعة: وقف العدوان نهائيا، والانسحاب الكامل، وإزالة آثار العدوان، وعودة النازحين، وأكد أن هذه شروط للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقبل أيام أكدت الفصائل الفلسطينية موقفها الموحد بأنه لا اتفاق أو صفقات تبادل إلا وقف شامل للعدوان على الشعب الفلسطيني.