بعد فتكه بناقلة جند.. مقاتل بالقسام يستهزئ بجيش الاحتلال على طريقته

وطن – بثت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، الأربعاء، مشاهد قالت إنها توثق استهداف عناصرها ناقلة جند تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة الزهراء شمال غربي المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية استهداف جنود وآليات الاحتلال في مدينتي حمد في خان يونس، والزهراء وسط قطاع غزة في ظل التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن ملحمة “طوفان الأقصى”.

وأظهر مقطع الفيديو مقاوم وهو يمد قاذفاً بالقرب مما بدا جسر وبدت الدبابابة في منتصف الشارع ليتم تحديدها كهدف بالمثلث الأحمر المقلوب.

كتائب #القسام تبث مشاهد قالت إنها توثق استهداف ناقلة جند تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة الزهراء شمال غربي المحافظة الوسطى بقطاع #غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/kavNfIKzQ5 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 20, 2024

“رن علي الونش يجي يشيلها”

وفي لحظات تُرى الدبابة وقد اشتعلت النيران فيها وغطى الدخان أجواء المكان ويسمع أحد المقاومين وهو يردد التكبير، فيما يصيح آخر بسخرية:”رن علي الونش يجي يشيلها”.

وأمس، الثلاثاء، أعلنت القسام استهداف 7 آليات إسرائيلية بقذائف “الياسين 105” في محيط مستشفى الشفاء، فضلا عن استهداف مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة “تي بي جي” (TBG) وإيقاعها بين قتيل وجريح في المنطقة ذاتها.

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قذائف مضادة للأفراد

ودأبت كتائب القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال -في مختلف محاور القتال- منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

حيث تستخدم القسام قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، علاوة على الكمائن المحكمة وعمليات القنص الدقيقة لعناصر الاحتلال المتوغلة في غزة.