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إيلون ماسك يعترف باستخدام هذا المخدر .. 6 معلومات لا تعرفونها عنه!

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إيلون ماسك يستخدم دواء الكيتامين لتعزيز صحته النفسية

وطن – اعترف مالك منصة “إكس” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه يستخدم دواء الكيتامين وهو مخدر؛ لتعزيز صحته النفسية.

وأضاف ماسك في مقابلة تم بثها، على موقع يوتيوب: “الكيتامين مفيد لإخراج الشخص من الحالة الذهنية السلبية. أشارك هذه المعلومة على أمل مساعدة الناس”.

وتابع: “أحصل على الكيتامين بوصفة طبية من طبيب، ولا أسيء استخدامه، إذا استخدمت كمية كبيرة من الكيتامين، فلن تتمكن حقا من إنجاز العمل، ولدي الكثير من العمل”.بحسب “فوكس نيوز

وفي منشور سابق على موقع “إكس” قال ماسك: “مما رأيته مع الأصدقاء، فإن تناول الكيتامين من حين لآخر هو الخيار الأفضل”.

الكيتامين
الكيتامين

فماذا تعرف عن الكيتامين؟

  • الكيتامين، عقار مخدر تمت الموافقة على استخدامه طبيا لأول مرة في عام 1970.
  • له تأثيرات قوية على الدماغ، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب.
  • قال ويليام برويت، مدير برنامج العلاج بالكيتامين في مستشفى سيلفر هيل في ولاية كونيتيكت: “هناك أدلة متزايدة على أن الكيتامين يمكن أن يكون فعالا جدا للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب والذين لم يستجيبوا للعلاجات الأخرى”.
  • الكيتامين هو الأنسب للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب المعتدل إلى الشديد والذين لم يستجيبوا لأنواع أخرى من العلاج.
  • عند تناوله في “بيئة علاجية مناسبة” مع فريق طبي ذي خبرة، يكون الكيتامين “آمنا جدا” بشكل عام.
  • يمكن أن تكون هناك مخاطر عندما يتم تقديمه في ظروف غير خاضعة للرقابة.
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