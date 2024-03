إيلون ماسك يعترف باستخدام هذا المخدر .. 6 معلومات لا تعرفونها عنه!

وطن – اعترف مالك منصة “إكس” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه يستخدم دواء الكيتامين وهو مخدر؛ لتعزيز صحته النفسية.

وأضاف ماسك في مقابلة تم بثها، على موقع يوتيوب: “الكيتامين مفيد لإخراج الشخص من الحالة الذهنية السلبية. أشارك هذه المعلومة على أمل مساعدة الناس”.

وتابع: “أحصل على الكيتامين بوصفة طبية من طبيب، ولا أسيء استخدامه، إذا استخدمت كمية كبيرة من الكيتامين، فلن تتمكن حقا من إنجاز العمل، ولدي الكثير من العمل”.بحسب “فوكس نيوز”

وفي منشور سابق على موقع “إكس” قال ماسك: “مما رأيته مع الأصدقاء، فإن تناول الكيتامين من حين لآخر هو الخيار الأفضل”.

Depression is overdiagnosed in the US, but for some people it really is a brain chemistry issue.

But zombifying people with SSRIs for sure happens way too much. From what I’ve seen with friends, ketamine taken occasionally is a better option.

— Elon Musk (@elonmusk) June 27, 2023