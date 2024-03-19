فيديو للقسام سبب رعب الضابط الإسرائيلي المسؤول عن الاقتحام الثاني لمجمع الشفاء: تحدَّث بظهره

وطن – انتشر مقطع فيديو لضابط إسرائيلي يتحدث من داخل مجمع الشفاء الطبي بعد اقتحامه، وكان لافتًا ظهوره بظهره وليس بوجهه.

وفي مقطع الفيديو، قال الضابط الإسرائيلي إن قواتهم ستواصل ملاحقة قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس حتى القضاء عليهم، وفق تعبيره.

قائد عملية اقتحام مستشفى الشفاء:

سنلاحق قادة حماس حتى نقضي عليهم جميعًا. العجيب أن الضابط يظهرخائفًا متخفيًا وينظر للحائط بينما يتحدث، يبدو أن رسالة كتائب القسام أمس باغتيالها الضابط يتهسار هوفمان قائد العملية الأولى لاقتحام المستشفى وصلت إلى القائد الجديد فقرر أن يهدد ب”قفاه”. pic.twitter.com/ib0r1nJDnz — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) March 18, 2024

اللافت في مقطع الفيديو، أن الضابط شوهد وهو يتحدث بظهره، دون أن يظهر وجهه في هذه اللقطات.

نشر الجندي الصهيوني قائد عملية اقتحام #مستشفى_الشفاء فيديو يهدد فيه المقاومة، لكنه لم يستدر للكاميرا قط بل كان خائفا وينظر للحائط بينما يتحدث، يبدو أن رسالة القسام أمس باغتيالها الضابط يتهسار هوفمان قائد العملية الأولى لاقتحام المستشفى زرعت الرعب في قلبه😂 pic.twitter.com/hsYfFMBKRc — Belkisse Rym Ennada khettache بلقيس ريم الندى ختاش (@Belkissek) March 18, 2024

سبب رعب الضابط الإسرائيلي

هذا المشهد يرتبط على الأرجح بمقطع فيديو لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، حول تتبعها وقتلها لضابط إسرائيلي كان مسؤولا عن الاقتحام الأول لمجمع الشفاء في نوفمبر الماضي.

فيديو القسام لتتبع الضابط المسؤول عن اقتحام مجمع الشفاء

وكانت قناة الجزيرة قد بثت مشاهد لكتائب القسام تظهر تتبع تحركات ضابط إسرائيلي كان مسؤولا عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء بغزة قبل قنصه وقتله.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تكشف القسام فيها عن صور التقطها جهاز الرصد والتتبع الخاص بها خلال معركة “طوفان الأقصى”.

وأظهرت المشاهد، تتبُّع مقاتلي القسام تحركات الضابط في وحدة شلداغ يتسهار هوفمان قبل مقتله برصاص قناص، إذ ظهر في مركز قيادة ميداني بمدينة غزة برفقة عدد من الجنود يبعد قرابة كيلومتر عن مستشفى الشفاء.

ويتهسار هوفمان هو الضابط الإسرائيلي المسؤول عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت القسام قد نشرت فيديو قنص الضابط هوفمان بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتله نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.