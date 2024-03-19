“عمانيون يفطرون تحت البحر”.. حقيقة فيديو أثار جدلاً وتفاعلاً في السلطنة

وطن – وثقت سائحة أجنبية مقطع فيديو لمشهد غريب يظهر أشخاصاً في سلطنة عمان وهم يفطرون تحت البحر، ما أثار جدلا بين العمانيين عبر مواقع التواصل بشأن حقيقة هذا الفيديو.

وبالتأكيد المقطع ليس حقيقيا، ويعتقد أن انعكاس المرآة صنع هذا المشهد وأظهرهم وكأنهم يفطرون أسفل المياه، مما أثار حالة من الجدل والتكهنات.

وأظهر الفيديو المتداول ما يشبه عائلة وهي تجلس حول طاولة على سطح البحر فيما ترى الأمواج وهي تحركهم يمنة ويسرى.

سائحة أجنبية توثق مشهد غريب وتعلق : أشخاص في سلطنة عمان يفطرون تحت البحر ، حيث يعتقد أنه إنعكاس المرآة صنع هذا المشهد !https://t.co/wWHw9ahTyl — Bahraini_now (@bahraini_now) March 19, 2024

وفيما لم يتضح بعد مكان وتاريخ تصوير الفيديو، كما لم يتم التأكد من هوية الأشخاص الذين ظهروا فيه. أثار الفيديو تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي”إكس”-تويتر سابقاً-

وقال “نوري” بنبرة تهكم :”انعكاسهم طالع لها وتقول يفطرون تحت البحر”.

وعلق أحدهم بنبرة ساخرة :” الفيديو مفبرك. الانسان لا يستطيع تناول الطعام تحت الماء لان الطعام سوف يبرد”.

الفيديو مفبرك. الانسان لا يستطيع تناول الطعام تحت الماء لان الطعام سوف يبرد. — Apache (@TtSefo) March 19, 2024

وعقب “نضال أحمد” :”عمانية تقول تشوف ناس يأكلون داخل البحر”.

واستدرك:”طبعاً الموضوع آخر هم على البر بس انعكاس زجاج النافذة فأوحت أنهم على البحر.”

عمانية تقول تشوف ناس ياكلون داخل البحر طبعاً الموضوع آخر

هم على البر بس انعكاس زجاج النافذة اوحت انهم على البحر. تعالي خل تشوف المزورين يسوون اكثر من جذي pic.twitter.com/jCvhtDzIxz — د نضال احمد السيدمحمد السيدعمر العاصم (@DNedalasem) March 19, 2024

وعلق “اسماعيل بن دويحي”:”زجاج الفندق الذي تم التصوير منه مزدوج ويعطي انعكاساً للشاطىء وكأنهم داخل البحر”.

ورأى “عبد الله العبيداني” : “أن هذا الشاطىء في خصب – مسندم على البحر وهذا مجرد إنعكاس الصورة من كورنيش خصب”.

واستدرك بنبرة تندر: “هذه السائحة يظهر أنها تريد أن تصنع دعاية لنفسها في السوشيال ميديا عن الغموض والأسرار في أرض العجائب”.