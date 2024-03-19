علماء يعلنون نجاح عملية زراعة كبد خنزير في جسم إنسان

وطن – كشفت صحيفة “Global Times” الصينية نجاح العلماء في زرع كبد خنزير معدل وراثيا في شخص ميت دماغياً، بعملية تحاكي علاج مريض يعاني من قصور الكبد.

وتمكّن كبد الخنزير من العمل بكامل طاقته خلال ساعات من الجراحة في تجربة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق إجراؤها في الولايات المتحدة قبل عدة أسابيع.

وتقول الصحيفة عن هذا: يُثبت النجاح الكبير لهذه التجربة الجراحية ضرورة اعتماد واهتمام العلوم باستخدام أعضاء الخنازير لمواصلة الاكتشاف.

ويمكن أن يعمل كبد الخنزير كدعم مؤقت للمرضى الذين لا يزال كبدهم يعمل ولكنه يحتاج إلى وقت للشفاء.

دمج العضو الأصلي مع المزروع

ووفق صحيفة Global Times الصينية أشار منشور صادر عن الجامعة الطبية للقوات الجوية الصينية، إلى أن الباحثين أجروا عملية زرع مساعدة والتي تتضمن دمج العضو الأصلي مع العضو المزروع.

ولا يمكن أن يحل كبد الخنزير محل العضو البشري بالكامل. ونتيجة للعملية تأكد الأطباء من تدفق الدم والصفراء من العضو الجديد وعدم وجود علامات الرفض من قبل الجسم خلال 96 ساعة بعد التدخل الطبي.

ويعاني حوالي 400 مليون شخص من أمراض الكبد في الصين. أي أن نجاح هذه التجربة ستخفف كثيرا من هذه المشكلة.

ليست التجربة الأولى

وكانت أولى التجارب الناجحة في هذا الإطار في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث أجرى الجراح الأمريكي “كيت ريمتسما” في الستينيات 13 عملية زرع كلى الشمبانزي إلى الإنسان.

وتوفي معظم هؤلاء في غضون أربعة إلى ثمانية أسابيع بعد الجراحة. ولكن أحدهم عاش مدة تسعة أشهر وحتى عاد إلى العمل لفترة قصيرة من الزمن.

وفي كل عام في الولايات المتحدة، يحتاج أكثر من 330 ألف مريض بالكبد إلى علاج.

اقرأ أيضا:

وينتظر حالياً أكثر من 10 آلاف شخص إجراء عملية زرع كبد، من عدد إجمالي يقارب 103000 أمريكي هم بحاجة لإجراء عملية زرع.

وفي فرنسا، فإن مدة الانتظار قبل إجراء عملية زرع الكبد تبلغ سبعة أشهر، حسب إحدى الجمعيات البحثية.