روميلو لوكاكو مطلوب في الدوري السعودي روشن وهذا موقف نادي روما من شرائه!

وطن- ذكرت تقارير صحيفة إيطالية، عن اهتمام العديد من الأندية في الدوري السعودي روشن، بصفقة التعاقد مع النجم البلجيكي الدولي ولاعب نادي روما الإيطالي المعار روميلو لوكاكو في سوق انتقالات الميركاتو المقبل.

وقال الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، المتخصص في سوق انتقالات الميركاتو عبر شبكة “one foot ball“، ” اللاعب لوكاكو سيفكر في خيارات أخرى للعب في الخارج”

روميلو لوكاكو والدوري السعودي روشن

وأضاف اللاعب لوكاكو، ” في الوقت الحالي لا يوجد ما ينذر بأن نادي روما سيحاول الاحتفاظ به هذا الصيف”.

وواصل، ” أحد الأندية في الدوري السعودي على وجه الخصوص مستعدة لمطاردة إنتر ميلان السابق من أجل تقديم عرض كبير للتعاقد مع اللاعب قبل بدء سوق الميركاتو الصيفي، ومن المحتمل أن يصل العرض إلى وكيل اللاعب خلال الفترة القادمة”.

🚨🚨 نيكولا شييرا | نادي سعودي من الأندية الكبيرة يريد التعاقد المهاجم روميلو لوكاكو. pic.twitter.com/qynTj4zzuM — ملوك الاهلي | KingsAFC (@KngsAFC) March 14, 2024

من جهته، كان نجم نادي روما المعار لوكاكو، عقب نهاية مباراة روما والشباب في موسم الرياض، ” استمتعت كثيرا بقضاء الوقت في الرياض”.

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وأردف لوكاكو، ” تبذل الأندية في السعودية الكثير من الجهد لجلب الكثير من النجوم، وهم يتحسنون كثيراً الجانب، وقد تكون المنافسة هنا في المستقبل، أقوى من أي منافسة أخرى في العالم”.

وانتقل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوف نادي روما على سبيل الإعارة، قادماً من صفوف نادي تشيلسي الصيف الماضي.

وسجل اللاعب لوكاكو مع نادي روما الإيطالي هذا الموسم، 18 هدفاً مع صناعته 4 تمريرات حاسمة خلال خوضه 36 مباراة حتى يومنا هذا.

يذكر بأن البلجيكي لوكاكو يرتبط بعقد ساري المفعول مع نادي تشيلسي الإنجليزي حتى صيف عام 2026.