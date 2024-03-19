الرئيسية » الهدهد » حاتم النجار.. مطالبات بالكشف عن مصير إعلامي فلسطيني معتقل في السعودية

حاتم النجار.. مطالبات بالكشف عن مصير إعلامي فلسطيني معتقل في السعودية

بقلم
حاتم النجار.. مطالبات بالكشف عن مصير إعلامي فلسطيني معتقل في السعودية

وطن – عاد اسم الإعلامي الفلسطيني ومقدم “بودكاست مربع” في قناة “ثمانية” حاتم النجار لتصدر منصات التواصل، مرة أخرى وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيره حيث تم اعتقاله في المملكة في يناير الماضي بسبب تغريدات قديمة له.

ونشرت منظمة “سند” الحقوقية بياناً قالت فيه: “تأكد من عدة مصادر اعتقال الإعلامي الفلسطيني ومقدم بودكاست مربع في قناة ثمانية حاتم النجار بسبب تغريدات سابقة نشرها وهو دون سن الـ18”.

وأضافت المنظمة أن اعتقال حاتم النجار جاء بعد حملة إلكترونية مكثفة مطلع يناير 2024 استهدفت حسابه على منصة “x”.

إعادة تداول تغريدات لحاتم النجار

وعمدت الحسابات إلى إعادة تداول تغريداته القديمة التي تعود لفترة حكم الملك عبدالله والتي كان قد عبّر فيها عن وجهة نظره بشأن عدة قضايا.

ونتيجة لهذه الحملة، تم اعتقال حاتم النجار وقد تداول نشطاء خبر اعتقاله في وقت سابق.

  • اقرأ أيضا:
بعد لقاء خالد المالك.. القرني يكشف عن صراع داخل الديوان بين القحطاني والعساكر (فيديو)

وبحسب المعلومات المتوفرة لسند فإن الناشط معتقل منذ منتصف يناير ٢٠٢٤ في سجن الحائر بالرياض. ولا تتوفر معلومات حتى اللحظة عن ظروف احتجازه ولا التهم الموجهة له.

وعبرت المنظمة الحقوقية عن استنكارها بشدة اعتقال الإعلامي حاتم النجار، وأكدت أنه يمثل انتهاكًا جسيماً لحقوق الإنسان الأساسية.

وطالبت سند بالإفراج الفوري عن النجار دون قيد أو شرط.

ودعت السلطات السعودية إلى الكف عن ممارسات الاعتقال التعسفي بحق المواطنين والمقيمين على أراضيها لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.

ورصدت (وطن) بعض التغريدات التي كتبها حاتم النجار سابقاً والتي يبدو أن إثارتها كان سببا في اعتقاله وإخفائه قسرياً ونشر منشوره الغريب الذي كال فيه عبارات المديح لابن سلمان المعروف بانتهاكاته لحقوق الإنسان.

ومارست سلطات محمد بن سلمان حملات اعتقال طالت دعاة ومشاهير وسلبت أموال العديد منهم وبينهم رجال أعمال، وكل ذلك تحت ذرائع وتهم يؤكد متابعون أنها أساسها قمع الحريات.

قد يعجبك أيضاً

"يا وليه اسمعي".. أحلام تنفعل على شيرين رضا بألفاظ قاسية نُصرة لشعائر الإسلام

“يا وليه اسمعي”.. أحلام تنفعل على شيرين رضا بألفاظ قاسية نُصرة لشعائر الإسلام

تزعم امتلاكها أعضاء تناسلية ذكرية.. مقاطع تزيد الشك بشأن جنس زوجة ماكرون

تزعم امتلاكها أعضاء تناسلية ذكرية.. مقاطع تزيد الشك بشأن جنس زوجة ماكرون

ياسر العطا يهاجم محمد بن زايد من السودان ويكشف أسرارا جديدة

مجددا.. ياسر العطا يهاجم محمد بن زايد من السودان ويكشف أسرارا جديدة (فيديو)

لماذا غيرت السعودية مسارها حيال الثورة السورية وانقلبت عليها لصالح الأسد؟

لماذا غيرت السعودية مسارها حيال الثورة السورية وانقلبت عليها لصالح الأسد؟

المسؤول في حزب الله وفيق صفا يصل الإمارات على متن طائرة خاصة

مسؤول كبير في حزب الله يصل الإمارات على متن طائرة خاصة

"عمانيون يفطرون تحت البحر".. حقيقة فيديو أثار جدلاً وتفاعلاً في السلطنة

“عمانيون يفطرون تحت البحر”.. حقيقة فيديو أثار جدلاً وتفاعلاً في السلطنة

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior