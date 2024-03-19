حاتم النجار.. مطالبات بالكشف عن مصير إعلامي فلسطيني معتقل في السعودية

وطن – عاد اسم الإعلامي الفلسطيني ومقدم “بودكاست مربع” في قناة “ثمانية” حاتم النجار لتصدر منصات التواصل، مرة أخرى وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيره حيث تم اعتقاله في المملكة في يناير الماضي بسبب تغريدات قديمة له.

ونشرت منظمة “سند” الحقوقية بياناً قالت فيه: “تأكد من عدة مصادر اعتقال الإعلامي الفلسطيني ومقدم بودكاست مربع في قناة ثمانية حاتم النجار بسبب تغريدات سابقة نشرها وهو دون سن الـ18”.

وأضافت المنظمة أن اعتقال حاتم النجار جاء بعد حملة إلكترونية مكثفة مطلع يناير 2024 استهدفت حسابه على منصة “x”.

تأكد لمنظمة سند الحقوقية من عدة مصادر اعتقال الإعلامي الفلسطيني ومقدم بودكاست مربع في قناة ثمانية #حاتم_النجار بسبب تغريدات سابقة نشرها وهو دون سن الـ18. pic.twitter.com/yVHtBbMExn — منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) March 18, 2024

إعادة تداول تغريدات لحاتم النجار

وعمدت الحسابات إلى إعادة تداول تغريداته القديمة التي تعود لفترة حكم الملك عبدالله والتي كان قد عبّر فيها عن وجهة نظره بشأن عدة قضايا.

ونتيجة لهذه الحملة، تم اعتقال حاتم النجار وقد تداول نشطاء خبر اعتقاله في وقت سابق.

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وبحسب المعلومات المتوفرة لسند فإن الناشط معتقل منذ منتصف يناير ٢٠٢٤ في سجن الحائر بالرياض. ولا تتوفر معلومات حتى اللحظة عن ظروف احتجازه ولا التهم الموجهة له.

وهل هذي تعتبر تصرفات مراهق ؟؟

حاولت اتعاطف معك قلت لعله رأي يتغير مع الوقت ، لكن صدمت كل ما تعمقت بحسابك ما وجدت الا الحقد الدفين و فوقيه وتعالي و انت مأكل من خير هالوطن ،

اشكالك خساره فيها التعاطف والمفروض ما تمر تغريداتك مرور الكرام . pic.twitter.com/8lUWoEbVTS — عُزله (@felxx696) January 14, 2024

وعبرت المنظمة الحقوقية عن استنكارها بشدة اعتقال الإعلامي حاتم النجار، وأكدت أنه يمثل انتهاكًا جسيماً لحقوق الإنسان الأساسية.

🔴 هام نطالب السلطات بالكشف عن مصير الإعلامي #حاتم_النجار مقدم بودكاست مربع في راديو ثمانية، والذي اختفى عن منصات التواصل الاجتماعي منذ 15 يناير الماضي، بعد هجمة شنّتها ضده اللجان الإلكترونية على موقع (X)، فيما وردت أنباء عن اعتقاله منذ ذلك التاريخ على خلفية تغريدات قديمة جداً. pic.twitter.com/5OxnYKi7lN — معتقلي الرأي (@m3takl) March 19, 2024

وطالبت سند بالإفراج الفوري عن النجار دون قيد أو شرط.

ودعت السلطات السعودية إلى الكف عن ممارسات الاعتقال التعسفي بحق المواطنين والمقيمين على أراضيها لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.

سود الله حياتك مو بس وجهك pic.twitter.com/LsbR475G48 — همس (@Hms11525) January 15, 2024

ورصدت (وطن) بعض التغريدات التي كتبها حاتم النجار سابقاً والتي يبدو أن إثارتها كان سببا في اعتقاله وإخفائه قسرياً ونشر منشوره الغريب الذي كال فيه عبارات المديح لابن سلمان المعروف بانتهاكاته لحقوق الإنسان.

ومارست سلطات محمد بن سلمان حملات اعتقال طالت دعاة ومشاهير وسلبت أموال العديد منهم وبينهم رجال أعمال، وكل ذلك تحت ذرائع وتهم يؤكد متابعون أنها أساسها قمع الحريات.