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بصوت ملائكي.. أدهم النابلسي يؤم المصلين في صلاة التراويح بالأردن

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بصوت ملائكي.. أدهم النابلسي يؤم المصلين في صلاة التراويح بالأردن

وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الأردني المعتزل “أدهم النابلسي”، وهو يؤم المصلين في صلاة التراويح برمضان الحالي بأحد مساجد العاصمة عمان.

ويظهر المغني المعتزل في الفيديو المتداول وهو يتلو آيات من سورة الأنعام بصوت عذب في صلاة التراويح بأحد المساجد الكبرى في الأردن.

حيث يردد ملتزماً بالتجويد قول الله تعالي: ” قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ * قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ* وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ”.

إلى قوله تعالى:” من يُصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين”

أدهم النابلسي يؤم المصلين بصلاة التراويح

وحظي الفيديو بإعجاب من رواد مواقع التواصل، حيث وجهوا لأدهم النابلسي الدعوات بالثبات والأجر مع تلاوة القرآن.

وكان المطرب الأردني أدهم النابلسي أعلن اعتزاله الغناء في، ديسمبر 2021، وأوضح السبب في فيديو نشره عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النابلسي وقتها: “هذا الفيديو لأخبركم بخبر سعيد للغاية بالنسبة لي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف، ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في والحياة هي إرضاء رب العالمين وعبادته.”


وأضاف: “ليست المشكلة أن يكون لدينا أهداف، ولكن أن يكون هذا الهدف متوافقاً مع هدف وجودنا في الحياة، وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي، الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه تحقيق لا يرضي رب العالمين، الحمد لله والشكر له جاء هذا اليوم واعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم….هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركوني رحلة جديدة معي.”

“أنا لا مفتي ولا شيخ”

وحذف الفنان أدهم نابلسى، كل فيديوهاته من على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد إعلان اعتزاله للفن، ولم يترك سوى فيديو إعلان اعتزال الفن.

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وعن الضجة المصاحبة لاعتزاله الغناء، قال النابلسي في تصريحات لقناة أردنية إنه تحدث عن شيء يخصه هو فقط بأنه لم يكن مرتاحا وإنه مثل أي شخص يعمل بأي مجال ولا يشعر بالراحة به، وشعر بأنه لن يستطيع الاستكمال في هذا المجال.

ولكن كلامه تم تفسيره بأكثر من طريقة، ومنها اتهامه بانه حرم الفن، مؤكدا انه غير مؤهل للحكم بهذه الأمور، قائلا :”أنا لا مفتي ولا شيخ .. أنا بني أدم بغلط وكنت بحكم علي نفسي”.

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