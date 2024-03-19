بسبب أحداث الحرب الأهلية.. نادٍ سوداني سينضم إلى الدوري التنزاني لكرة القدم

وطن- أعلن نادي الهلال السوداني لكرة القدم، عن حصوله على موافقة مبدئية للمشاركة في منافسات الدوري التنزاني لكرة القدم مع بداية الموسم المقبل، على ضوء توقف النشاطات الرياضية نتيجة تداعيات الحرب الأهلية في السودان.

وقال نادي الهلال السوداني في بيان نشره عبر حسابه على منصة (X)، جاء فيه: ” النادي تلقى موافقة مبدئية من الاتحاد التنزاني لكرة القدم، من أجل مشاركة الفريق في منافسات الدوري التنزاني لكرة القدم”.

نادي الهلال سينضم إلى الدوري التنزاني لكرة القدم

وأضاف بيان النادي، ” تلقى النادي خطاباً رسمياً من الاتحاد التنزاني لكرة القدم بموافقة المبدئية، ردا على طلب النادي المشاركة في الدوري المحلي بسبب الأوضاع التي تعيشها السودان”.

الهلال السوداني يعلن الحصول على موافقة للمشاركة بالدوري التنزاني 🔵 برعاية OPPO pic.twitter.com/tSU1W6ip5S — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 18, 2024

وجاءت خطوة نادي الهلال بعد العديد من الخطابات التي أرسلها إلى الاتحادات في القارة الأفريقية السمراء، يطلب فيها اللعب في الدوريات المحلية، نتيجة توقف الدوري السوداني الممتاز بسبب أحداث الحرب الأهلية في السودان.

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توقف الدوري السوداني

وتوقفت جميع الأنشطة الرياضية بما فيها الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم، نتيجة تداعيات أحداث الحرب الأهلية التي تمر بها السودان بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع تحت قيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وتسعى العديد من الأندية في السودان للعب في الدوريات المحلية في البلدان المجاورة لها، بسبب توقف الدوري السوداني الممتاز.

وكان الهلال السوداني قد توج بلقب الدوري الممتاز في آخر نسخة للمرة الثانية على التوالي وال29 في تاريخ مشواره بالمسابقة المحلية.