مشاهد عنيفة لاعتداء جماهير طرابزون سبور على لاعبي فنربخشة بعد مباراة بالدوري التركي

وطن – شهدت قمة مباريات الجولة الـ30 من الدوري التركي بين طرابزون سبور وضيفه فنربخشة، أحداثًا مأساوية بعد إطلاق صافرة النهاية.

ونزل عدد من جماهير طرابزون سبور، إلى أرضية الملعب وحاولوا الاعتداء على لاعبي الفريق الضيف.

وأظهرت لقطات مصورة مشاهد عنيفة لدخول عدد كبير من الجماهير وشروعها في الاعتداء على نجوم الفريق الضيف.

كما شوهد عدد من اللاعبين وهم يردون باللكم والركل على الجماهير التي حاولت الاعتداء عليهم.

-🚨🎥| في الدوري التركي دخول جماهير طرابزون سبور إلى أرضية الملعب بعد إحتفال لاعبي فنربخشة بالإنتصار والاعتداء على اللاعبين .

pic.twitter.com/OSJwjh0X5S — ¡El Càpitano! (@YnRMC) March 17, 2024

وأثيرت توقعات بفرض الاتحاد التركي لكرة القدم عقوبات مشددة على فريق طرابزون قد تصل إلى منعه من حضور جماهيره، في بقية مباريات هذا الموسم.

جماهير فريق طرابزون سبور التركي تجتاح الملعب وتلاحق لاعبي فريق فنربهتشه.#الدوري_التركي pic.twitter.com/ziuBbU1Th5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2024

فوز فنربخشة

وكانت هذه المباراة قد انتهت بفوز فنربخشة بثلاثة أهداف لهدفين، ليواصل ملاحقة نادي غالاطة سراي على صدارة الدوري التركي الممتاز.

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وبهذا الفوز الذي يعتبر الخامس على التوالي، رفع فنربخشة رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن غالاطة سراي المتصدر.

فيما تجمد رصيد طرابزون سبور عند 49 نقطة في المركز الثالث.