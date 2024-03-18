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مشاهد عنيفة لاعتداء جماهير طرابزون سبور على لاعبي فنربخشة بعد مباراة بالدوري التركي

بقلم
اعتداء جماهير طرابزون سبور على لاعبي فنربخشة

وطن – شهدت قمة مباريات الجولة الـ30 من الدوري التركي بين طرابزون سبور وضيفه فنربخشة، أحداثًا مأساوية بعد إطلاق صافرة النهاية.

ونزل عدد من جماهير طرابزون سبور، إلى أرضية الملعب وحاولوا الاعتداء على لاعبي الفريق الضيف.

وأظهرت لقطات مصورة مشاهد عنيفة لدخول عدد كبير من الجماهير وشروعها في الاعتداء على نجوم الفريق الضيف.

كما شوهد عدد من اللاعبين وهم يردون باللكم والركل على الجماهير التي حاولت الاعتداء عليهم.

وأثيرت توقعات بفرض الاتحاد التركي لكرة القدم عقوبات مشددة على فريق طرابزون قد تصل إلى منعه من حضور جماهيره، في بقية مباريات هذا الموسم.

فوز فنربخشة

وكانت هذه المباراة قد انتهت بفوز فنربخشة بثلاثة أهداف لهدفين، ليواصل ملاحقة نادي غالاطة سراي على صدارة الدوري التركي الممتاز.

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وبهذا الفوز الذي يعتبر الخامس على التوالي، رفع فنربخشة رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن غالاطة سراي المتصدر.

فيما تجمد رصيد طرابزون سبور عند 49 نقطة في المركز الثالث.

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اعتداء جماهير طرابزون سبور على لاعبي فنربخشة

مشاهد عنيفة لاعتداء جماهير طرابزون سبور على لاعبي فنربخشة بعد مباراة بالدوري التركي

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