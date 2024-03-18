كأن قنبلة نووية ألقيت على المدينة.. دمار هائل في خان يونس وتقديرات باختفاء نصف مبانيها

وطن – أظهرت صورٌ التقطت بالأقمار الصناعية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حجمًا كبيرًا من الدمار بسبب القصف والغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب الباحثين الأمريكيين “كوري شير” من مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك، و”جامون فان دن هوك” من جامعة ولاية أوريغون، فمن المحتمل أن تكون 53.2% من المباني في خان يونس قد تعرضت للأضرار.

والصور الملتقطة بين 19 يناير و 2 مارس بواسطة Planet Labs، تُظهر كيفية اختفت أحياء وتدمير تجمعات سكنية أخرى.

#جيوبوست | نشرت صحيفة “هآرتس” العبرية صور أقمار صناعية لخان يونس، ظهرت فيها المدينة وقد حل فيها دمار كبير بسبب القصف وعمليات جيش الاحـ*ـتلال. ✔️ووفقًا للباحثين الأمريكيين “كوري شير” من مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك و”جامون فان دن هوك” من جامعة ولاية أوريغون، فمن… pic.twitter.com/xLPAWjBN40 — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) March 17, 2024

كما بيَّنت الصور محيط مستشفى الأمل وسط خان يونس، حيث شهدت المنطقة قصفًا عنيفًا وسويت العديد من المباني بالأرض.

وكانت الأمم المتحدة قد أفادت بأنّ المستشفى كان محور عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة شهر من منتصف يناير إلى منتصف فبراير.

وقدّرت أن 40 هجومًا قد وقع في المنطقة مما جعل المستشفى غير قادر على تقديم الخدمات الصحية.

وفي غرب ووسط خان يونس، أظهرت الصور اختفاء أحياء بأكملها، نتيجة القصف وعمليات الآليات الإسرائيلية.

دمار هائل في خانيونس جراء الحرب الإسرائيلية pic.twitter.com/EriQbnzaoo — Tufan_Alaqsa طوفان الأقصى (@Tufan_ALaqssa) March 9, 2024

كما أظهرت الصور أيضًا مجمع الأمم المتحدة شمال المدينة، حيث ضم سابقًا مئات الخيام للنازحين.

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بينما أظهرت الصور الجديدة المنطقة خالية بعد أن أمر جيش الاحتلال بإخلائها في نهاية شهر يناير، بالإضافة إلى اختفاء العديد من المباني في محيطها.

الحرب الهمجية الإسرائيلية مستمرة

ويواصل جيش الاحتلال، شن حربه المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية، عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمار هائل بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.