جيش الاحتلال يعتقل مراسل الجزيرة إسماعيل الغول من مجمع الشفاء.. سحل واعتداء وتنكيل

وطن – اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مراسل قناة الجزيرة إسماعيل الغول، من داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

جاء ذلك خلال عملية اقتحام شنّتها قوات الاحتلال للمجمع الطبي الأكبر في القطاع، منذ عدة ساعات.

وقالت قناة الجزيرة، إن جيش الاحتلال اعتدى بالضرب المبرح على الغول قبل اعتقاله، وجرى نقله مع آخرين من الصحفيين والمسعفين إلى جهة غير معلومة.

#عاجل | جيش الاحتلال اعتدى بالضرب المبرح على مراسل #الجزيرة إسماعيل الغول قبل اعتقاله من داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة pic.twitter.com/WSBy9Fqse2 — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 18, 2024

الاعتداء على إسماعيل الغول

واعتدى جيش الاحتلال بالضرب المبرح على الزميل الغول قبل اعتقاله وهو على رأس عمله.

كما قامت قوات الاحتلال بتدمير سيارات البث التابعة للطواقم الصحفية بمستشفى الشفاء.

وقال الصحفي محمود عليوة من داخل مستشفى الشفاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت إسماعيل الغول وعددا من الزملاء الصحفيين بصحبته من داخل مجمع الشفاء، بعد الاعتداء عليهم.

وأضاف عليوة أن قوات الاحتلال سحلت الزميل إسماعيل والزملاء الذين كانوا معه بعد اعتقالهم.

شهداء في اقتحام مجمع الشفاء

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكّدت استشهاد وجرح مواطنين جراء هجوم نفذته قوات الاحتلال، على مجمع الشفاء الطبي شمال غزة.

فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن وحدات من الجيش سيطرت على المجمع واعتقلت العشرات من الفلسطينيين.

اقتحام ثانٍ من نوعه

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكانت المرة الأولى في 16 نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن حاصرته لمدة أسبوع على الأقل.

وحينها انسحبت القوات الإسرائيلية من المستشفى، بعد تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه وأجهزة ومعدات طبية إضافة لمولد الكهرباء بالمستشفى.