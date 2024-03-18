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باريس يتربع وحيداً على الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2024

بقلم
باريس سان جيرمان

وطن- يتربع فريق باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2024، بعد فوزه الكاسح على نظيره مونبلييه بسداسية ثمينة مقابل هدفين، مع ختام منافسات الجولة ال26.

وسجل سداسية باريس سان جيرمان داخل مرمى مونبلييه، كيليان مبابي هاتريك في الدقائق ال22 وال50 وال63، واللاعب فيتور فيريرا في الدقيقة ال14 ولي كانغ إن عند الدقيقة ال53 ونونو مينديز في الدقيقة ال89.

مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبلييه

وأحرز فريق مونبلييه هدفين تقليص فارق نتيجة المباراة أمام المتصدر باريس سان جيرمان، اللاعب أرنود نور الدين عند الدقيقة ال30 وتيجي سافانير في الدقيقة ال45+2 مع نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء.

وتفوق باريس سان جيرمان على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة أمام مونبلييه، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 68%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس مونبلييه إلى 12 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 32% في المباراة.

باريس سان جيرمان
لاعبو باريس سان جيرمان
جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2024

وجاءت نتائج جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2024، بعد فوز باريس سان جيرمان على مونبلييه مع ختام منافسات الجولة ال26، كما يلي:

باريس سان جيرمان  59 نقطة.

بريست  47 نقطة.

موناكو  46 نقطة.

ليل  43 نقطة.

نيس  43 نقطة.

لنس  42 نقطة.

أولمبيك مارسيليا  39 نقطة.

رين 39 نقطة.

الدوري الفرنسي
جدول ترتيب الدوري الفرنسي

ريمس 38 نقطة.

أولمبيك ليون 34 نقطة.

تولوز 29 نقطة.

ستراسبورغ  29 نقطة.

لوهافر  27 نقطة.

مونبلييه  26 نقطة.

اللاعب كيليان مبابي
هاتريك كيليان مبابي

لوريان  26 نقطة.

نانت  25 نقطة.

ميتز  23 نقطة.

كليرمونت 20 نقطة.

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